Mercato en ébullition à l’ASSE : Des dossiers chauds pour Perrin avant la Ligue 1 !

Parallèlement à l’objectif ‘’montée en Ligue 1’’, Saint-Étienne doit également faire face à des dossiers compliqués, en prévision du mercato d’été.

Mercato : Plusieurs dossiers sur la table de Loïc Perrin

L’AS Saint-Étienne joue la montée en Ligue 1 à fond cette saison. La direction et le staff technique du club ligérien sont concentrés sur cet objectif unique. Les dirigeants et les supporters de Saint-Étienne travaillent aussi pour le retour du club dans l’élite cette saison, afin d’éviter un gros déficit financier. Sur le plan sportif, Olivier Dall’Oglio et son équipe sont bien positionnés à la troisième place au classement. Ils visent l’une des deux premières places qui permettraient d’arracher la qualification directe pour la Ligue 1.

Cependant, plusieurs joueurs de l’équipe actuelle arrivent en fin de contrat le 30 juin 2024. Bon nombre d’entre eux sont des joueurs importants dont aura besoin l’ASSE si elle accède à la première division. C’est justement grâce à leurs performances actuelles que les Stéphanois ont réalisé une remontée au classement au point de prétendre à un retour en Ligue 1.

Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif) doivent donc faire face à leur situation contractuelle, par anticipation au mercato d’été. Des négociations sont en cours pour certains depuis le début de saison. Pour d’autres, les discussions ont démarré en 2024, surtout grâce à leurs performances sous les ordres d’Olivier Dall’Olgio.

Aïmen Moueffek très convoité, mais pas fermé

Aïmen Moueffek (23 ans) fait partie de la première catégorie. L’ASSE lui a proposé un nouveau contrat depuis l’été, mais les premières propositions de son club formateur ne lui conviennent pas. Cependant, les négociations ne sont pas rompues. Le milieu de terrain box to box est très convoité. Néanmoins, il n’est pas fermé à une prolongation à Saint-Etienne.

Formé aussi chez les Verts, Dylan Chambost (26 ans) est revenu au club en 2022, à la suite de la relégation en Ligue 2. Après une première saison ratée, il a retrouvé de la confiance cette saison. Il est même monté en puissance depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. Le milieu offensif est parmi les joueurs partis pour rester à l’ASSE, si l’équipe se maintient. À condition que les dirigeants stéphanois et ses représentants trouvent un accord.

Les négociations s’annoncent difficiles avec Michaël Nadé

Michaël Nadé (25 ans) également est sur le départ. Poussé vers la porte de sortie à l’été, ainsi qu’à l’hiver, il n’a pas trouvé chaussure à son pied. Le club a tenté de lui trouver un point de chute, mais il a repoussé les clubs qui le convoitaient. Finalement, le défenseur central est resté à Saint-Etienne et a fini par retrouver du temps de jeu, en l’absence de Dylan Batubinsika (parti à la CAN en janvier).

Mieux, il a saisi sa chance en s’imposant dans la défense stéphanoise, aux côtés d’Anthony Briançon et Léo Pétrot. Indésirable un temps, Michaël Nadé est revenu en forme. De ce fait, il est en position de force, en plus d’être libre de signer avec le club de son choix. Loïc Perrin devra donc trouver de solides arguments pour le convaincre de rempiler, surtout que le club voulait se débarrasser de lui il y a quelques mois.

Quel avenir pour Cardona et Mbuku à Saint-Etienne ?

Les deux recrues hivernales : Irvin Cardona (26 ans) et Nathanaël Mbuku (22 ans) sont également concernés. Leur prêt expire à la fin de l’exercice 2023-2024. Le premier est le meilleur buteur des Verts en 2024, avec 6 buts en 11 matchs. L’avant-centre formé à Monaco est le véritable facteur X de Saint-Etienne dans la phase retour du championnat. Quant au deuxième, il a peu de temps de jeu, mais il est décisif en sortant du banc de touche. L’ailier gauche a marqué 3 buts, dont un doublé et une passe décisive à Bastia.

Ces deux joueurs offensifs sont prêtés par le FC Augsbourg, mais sans option d’achat. Toutefois, Saint-Etienne serait bien inspiré de se pencher sur leur situation, car ils ont apporté une plus-value aux Verts depuis leur arrivée, en janvier. Leur transfert s’annonce cependant difficile, car ils sont liés au club allemand jusqu’en juin 2027.

Vers un départ libre de Maxence Rivera et Stéphane Diarra

Les deux derniers Verts en fin de bail sont : Maxence Rivera (21 ans) et Stéphane Diarra (25 ans). Mais ils ne sont pas parmi les joueurs performants. Ils ne sont donc pas concernés par les négociations que Loïc Perrin doit boucler rapidement. Le premier est certes un pur produit de l’ASSE, mais il n’est pas parmi les premiers choix d’Olivier Dall’Oglio.

Quant au deuxième, il est prêté par le FC Lorient, sans option d’achat. Blessé depuis décembre 2023, l’ailier droit est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Notons que tous ces joueurs sont libres, depuis janvier 2024, de négocier avec qui ils veulent.