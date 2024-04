Luis Enrique lance un sérieux avertissement au Stade Rennais

Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais ce mercredi 3 avril 2024 en demi-finale de la Coupe de France. Le technicien du PSG, Luis Enrique se prépare pour remporter ce match.

Luis Enrique prépare un lourd arsenal contre le Stade Rennais

Le Paris Saint-Germain cherche un nouveau sacre en Coupe de France depuis trois ans. Les hommes du technicien espagnol, Luis Enrique ont réussi à écarter Revel (0-9), Orléans (1-3), Brest (3-1) et Nice (3-1) pour rejoindre le dernier carré de cette compétition. S’ils battent le Stade Rennais ce mercredi 3 avril 2024, ils vont croiser l’Olympique lyonnais en finale. L’occasion s’offre à eux pour soulever ce trophée cette saison.

En conférence de presse avant ce match, le coach parisien, Luis Enrique a indiqué que son groupe est très motivé et veut rejoindre la finale. Les deux équipes se connaissent bien. Cette saison, ces deux formations se sont croisées deux fois. Le champion de France en titre a remporté la première rencontre (3-1). Le Stade Rennais l’a tenu en échec en Ligue 1 le 25 février dernier au Parc des Princes (1-1). « Sans aucun doute, c’est un grand stimulant en raison de la compétition, mais avec la proximité de la finale. C’est un stimulant très puissant, c’est plus qu’assez pour qu’on voit une très bonne version de notre équipe », a déclaré l’Espagnol.

Le PSG veut battre Rennes

Le Paris Saint-Germain envisage de mettre leurs adversaires en difficulté et remporter la victoire dans les 90 minutes de jeu. Luis Enrique ne minimise pas le Stade Rennais. Ils sont capables de créer de surprise. Le club de la capitale ne s’est pas préparé pour les tirs au but « Non, nous ne l’avons pas travaillé. Nous l’avons fait de toutes les méthodes, selon mon expérience. Il est impossible de s’entraîner. Si on arrive aux tirs au but, je vais demander à mes joueurs : qui est prêt ? Il y a des spécialistes mais selon le contexte. J’espère qu’on va être capable de gagner en 90 minutes », a ajouté le coach parisien.