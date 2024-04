PSG ‍: ça chauffe, un proche de l’Émir du Qatar pour remplacer Luis Campos ?

L’avenir du directeur sportif du PSG, Luis Campos est incertain. Arrivé au club de la capitale française en juin 2022, le dirigeant pourrait vite quitter le club suite au départ de l’attaquant français Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Luis Campos bientôt limogé ?

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos a la cote en France au sein du PSG notamment grâce à l’attaquant français Kylian Mbappé. L’annonce de son départ du club à la fin de cette campagne a fragilisé sa situation. Le Portugais n’est plus en odeur de sainteté au sein de l’ogre parisien.

Selon les informations du journaliste Daniel Riolo, un ancien dirigeant du PSG et proche de l’Émir du Qatar œuvre en coulisses pour qu’on limoge Luis Campos. Il s’agit d’Antero Henrique. Il est un ancien directeur sportif du PSG et actuellement, il occupe le poste de directeur sportif de la Fédération du Qatar de football. Luis Campos et son compatriote Antero Henrique se connaissent bien. Les deux hommes entretiennent des relations tendues. « Luis Campos a eu son influence grâce à Kylian Mbappé. Quand il fallait qu’il soit là pour faire rester Mbappé au club, Luis Campos était le king. Maintenant que Mbappé part, Luis Campos n’est plus rien, au revoir. Antero Henrique appuie à mort pour prendre sa place, il fait tout pour », a lancé le journaliste Daniel Riolo.

Antero Henrique veut revenir au PSG

Riolo martèle que depuis son départ du PSG, Henrique a toujours maintenu une bonne relation avec le Qatar. Il envisage de faire son retour au PSG. « De toute façon, Antero Henrique n’est jamais parti en réalité, il bosse pour le Qatar, il a l’oreille du prince sur place. Il veut la tête de Luis Campos, il veut revenir au PSG, il veut la place », a-t-il ajouté.

Antero Henrique pourrait réussir à convaincre le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi et l’Émir du Qatar et débarquer au club francilien.