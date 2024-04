Mercato PSG : Une grosse annonce tombe pour Leny Yoro

Le PSG perd de plus en plus du terrain dans la signature de Leny Yoro. Annoncé aussi dans le viseur du Real Madrid, le jeune défenseur du LOSC se dirigerait vers Madrid, qui a décidé d’accélérer les négociations.

Lille réclame une fortune pour Leny Yoro

Le jeune défenseur central français de 18 ans est devenu l’une des cibles prioritaires de plusieurs grands clubs en Europe cette saison. Le contrat de Leny Yoro expire en 2025 chez les Dogues et Lille est Lille est conscient de l’intérêt qu’il a suscité, non seulement au Real Madrid, mais aussi dans d’autres équipes comme le PSG.

Face à ce scénario, les dirigeants lillois seraient prêts à faire de leur pépite la plus grosse vente de leur histoire. On évoque une exigence financière de l’ordre de 100 millions d’euros, une somme que le Real Madrid ne paiera pas et ne s’en approchera pas non plus, selon Mundo Deportivo. En effet, la limite du club espagnol serait de 40 millions d’euros.

Le Real Madrid va engager les négociations pour Leny Yoro

Florentino Pérez ne veut plus perdre de temps et serait disposé à passer aux choses sérieuses. Toujours selon Mundo Deportivo, la Casa Blanca travaille depuis des mois sur la signature de Leny Yoro. Elle considère le joueur de 18 ans comme le défenseur central qui marquera une époque dans les années à venir.

Photo : Leny Yoro

Cependant, son arrivée ne signifierait pas le départ de Nacho, dont le contrat se termine en 2025 et à qui le club va proposer un renouvellement, ni le retour de Rafa Marín, qui est à Alavés. Et comme pour afficher ses réelles intentions, le Real Madrid prévoit de se rendre à Lille le plus tôt possible pour s’asseoir et négocier avec le club français.

Les Madrilènes ont un avantage dans cette opération puisque selon The Athletic, le joueur a déjà choisi le Real Madrid. Non seulement cela, mais selon ce média, le défenseur central ne veut pas de feuilletons et son souhait est que tout se règle ce mois-ci.