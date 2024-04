À trois mois de l’ouverture du mercato estival, la rumeur d’un transfert de Bruno Guimaraes au PSG est revenue à la surface. Newcastle United pourrait ouvrir la porte pour son milieu brésilien.

Mercato PSG : Le clan Bruno Guimaraes lâche un indice pour le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bruno Guimaraes pourrait quitter les rangs de Newcastle United lors du prochain mercato estival. Et selon les dernières rumeurs lancées par le tabloïd britannique The Sun, le Paris Saint-Germain serait en excellente position pour s’offrir les services de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

« Newcastle va faire face à une bataille difficile pour retenir Bruno cet été. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et il est dans le viseur du PSG depuis plus d’un an. Ils auront des fonds cet été et ne reculeront pas devant la clause libératoire », révèle le média anglais, qui précise que les Magpies pourraient être contraints de laisser partir l’international brésilien de 26 ans afin de rester dans les clous du fair-play financier de la Premier League.

« Le PSG suit Bruno depuis longtemps et ce n’est un secret pour personne qu’il figure en tête de leur liste de souhaits. Ils risquent de perdre Mbappé cet été, donc la pression sera sur les propriétaires pour faire appel à de grands noms pour apaiser les supporters. Bruno a également des liens affectueux avec la France, donc le PSG est convaincu de pouvoir le faire venir », ajoute la même source.

Et comme pour donner du poids aux rumeurs concernant son client, l’agent de Bruno Guimaraes s’est filmé dans les tribunes du Parc des Princes en train de suivre la demi-finale de la Coupe de France entre le PSG et le Stade Rennais. Un cliché qui a enflammé la toile et les supporters parisiens, qui voient là un clin d’oeil du clan Guimaraes au club de la capitale française. D’ailleurs, un autre média anglais a apporté d’autres éléments à ce dossier.

Une clause exclusive présente dans le contrat de Bruno Guimaraes ?

En effet, The Shields Gazette assure que le Paris SG est effectivement intérêt par Bruno Guimaraes. Le quotidien du nord de l’Angleterre confirme également la clause libératoire d’un montant de 116 millions d’euros incluse dans le nouveau contrat du compatriote de Marquinhos.

Toujours selon la même source, cette clause serait uniquement réservée aux prétendants étrangers de Guimaraes puisque la direction de Newcastle United n’aurait aucune intention de vendre son joueur à un concurrent direct de Premier League. Manchester City, Liverpool et Manchester United devraient donc négocier un accord avec les pensionnaires de St Jame’s Park pour un éventuel transfert de leur numéro 39.

Susceptible de se mêler à la lutte pour la signature du protégé d’Eddie Howe, le Real Madrid pourrait finalement passer son tour en cas de prolongation de Toni Kroos. Le PSG pourrait donc avoir la voie toute dégagée pour tenter la signature de Bruno Guimaraes dans trois mois. Affaire à suivre donc…