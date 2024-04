LOSC : Paulo Fonseca envoie une grosse piqûre de rappel à l’OM

Paulo Fonseca a évoqué en conférence de presse jeudi l’importance du choc de la 28e journée de Ligue 1 face à l’OM. L’entraîneur du LOSC en a profité pour piquer au vif Jean-Louis Gasset et ses hommes.

Paulo Fonseca se méfie d’une équipe pragmatique de l’OM

Sorti d’une belle et importante victoire (2-1) contre le Racing Club de Lens lors de la 27e journée de Ligue 1. En revanche, l’Olympique de Marseille peut nourrir des regrets pour avoir trébuché 2-0 face à une équipe du PSG quand bien même réduite à 10.

Une troisième défaite de suite, toutes compétitions confondues pour les Phocéens mais qui n’enlève rien à leurs qualités. C’est en tout cas ce que pense Paulo Fonseca, à la veille du choc du vendredi. Pour l’entraîneur du LOSC, il est clair qu’on ne peut se fier au classement, « car il ne traduit pas la qualité de Marseille et de ses joueurs ».

S’il s’attend à un match très difficile face aux hommes de Jean-Louis Gasset, c’est aussi parce qu’il sait que « c’est une équipe qui a beaucoup changé, qui est pragmatique et dangereuse en contre-attaque ».

L’OM mis au défi par Fonseca

Le choc de ce vendredi entre Lille et l’OM est un autre tournant décisif de la saison dans la course à la Ligue des Champions. En cas d’une victoire des Dogues, les Marseillais se retrouveraient relégués à dix points derrière. Ce qui ferait un concurrent en moins dans la course et ça, Paulo Fonseca le sait très bien et a tenu à le rappeler à la bande à Jean-Louis Gasset.

« C’est la vérité. Car si nous gagnons, il sera très difficile pour Marseille de rattraper ces 10 points. Après ce match, il n’y aura que six matches et donc 18 points à distribuer », a fait remarquer le technicien lillois, dans des propos rapportés par L’Equipe, sans pour autant perdre de vue le revers de la médaille. « Si nous perdons demain (vendredi), nous n’aurons que six matches pour nous rattraper », a nuancé Fonseca.