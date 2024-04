John Textor et l’OL face à un casse-tête : Adryelson cherche la sortie !

John Textor a été très actif sur le marché hivernal avec six renforts signés pour l’Olympique Lyonnais. Si certains ont su gagner leur place, ce n’est pas le cas pour un joueur au potentiel indéniable qui réfléchirait déjà à prendre la porte de sortie.

Au mercato d’hiver, John Textor a fait le maximum

Après un début de saison catastrophique, il fallait trouver le moyen de relancer l’Olympique Lyonnais pour sortir le club de la mauvaise passe. Objectif atteint pour John Textor qui a mis à profit le mercato hivernal pour signer plusieurs renforts, soit six au total. Parmi les nombreuses signatures figurent notamment Lucas Perri et Adryelson.

Et si le premier s’en sort plutôt bien avec la Coupe de France, c’est tout le contraire pour le second qui fait face à une rude concurrence. Adryelson n’est que cinquième dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Pierre Sage, derrière Jake O’Brien, Duje Caleta-Car, Dejan Lovren et même Corentin Tolisso désormais essayé à ce poste. Une situation qui le prive de temps de jeu au point de lui donner déjà des envies de quitter l’OL.

Adryelson se lasse déjà de sa situation à l’OL

Selon Foot Mercato, Adryelson, qui peine à s’imposer sous les ordres de Pierre Sage, n’est pas content de sa situation. Son entourage aurait même sondé la possibilité de lui trouver une porte de sortie pour le relancer. La dernière fois qu’il a encore joué sous les couleurs lyonnaises remonte au 4 février dernier.

Le Brésilien avait eu droit à cinq petites minutes lors de la 20e journée de Ligue face à l’OM. Depuis son arrivée en janvier, Adryelson aura disputé en tout 50 minutes en trois rencontres avec l’OL où il est sous contrat jusqu’en 2028.

Selon la même source, la presse brésilienne a révélé que les Corinthiens auraient même manifesté de l’intérêt pour le défenseur. À l’époque, Lyon avait demandé 7 millions d’euros, ce qui a refroidi toute chance de trouver un accord.