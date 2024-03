200M€ ! Le Barça confirme la folie du PSG pour Lamine Yamal

Révélée il y a quelques semaines, l’offre folle du PSG pour la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été confirmée ces dernières heures par le président du club espagnol.

Le PSG pense à Lamine Yamal pour remplacer Kylian Mbappé

Avec le départ quasiment certain de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte frapper très fort lors du prochain mercato estival afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un chèque de 200 millions d’euros pour recruter le phénomène Lamine Yamal.

Alors que les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford et Lautaro Martinez sont régulièrement associés au PSG, les dirigeants parisiens auraient flashé sur le profil du milieu offensif du FC Barcelone. À seulement 16 ans, le jeune attaquant est déjà comparé à Lionel Messi et fait partie des belles promesses des Blaugranas.

D’après le journal Marca, le club de la capitale française serait prêt à faire de Yamal le deuxième plus gros transfert de l’histoire du football, derrière les 222 millions d’euros investis par Al-Khelaïfi pour arracher Neymar au Barça à l’été 2017. L’agent du joueur, Jorge Mendes, aurait fait le déplacement à Barcelone pour rencontrer la direction du Barça afin d’évoquer l’offre du Paris SG pour le natif d’Esplugues de Llobregat.

Mais le club entraîné par Xavi Hernandez considère Yamal comme la plus grande valeur que La Masia ait générée depuis Lionel Messi. Son départ prématuré n’est donc pas dans les plans du club culé comme l’a confirmé Joan Laporta lui-même.

Joan Laporta avoue avoir rejeté 200M€ pour Lamine Yamal

Profitant d’un podcast de son club, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a ouvertement reconnu qu’il a déjà refusé une proposition folle de 200 millions d’euros pour Lamine Yamal.

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d’euros, et nous avons dit non. Parce que nous avons confiance en lui, en sa projection sportive, et que nous n’en avons pas besoin, au contraire. Nous sommes dans un processus de reprise économique et nous voyons déjà le bout du tunnel », a confié le dirigeant espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Yamal pourrait prochainement parapher un nouveau bail afin d’éloigner davantage les prétendants.