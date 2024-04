Mercato Stade Rennais : Désiré Doué répond à l’intérêt du PSG !

Annoncé comme une option possible pour le PSG lors du prochain mercato estival, Désiré Doué a fait une annonce forte sur son avenir au Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Désiré Doué apprécié par le vestiaire du PSG

D’après les informations du quotidien L’Équipe, pas moins d’une dizaine de clubs se sont d’ores et déjà rapprochés de la direction du Stade Rennais pour le prodige Désiré Doué. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 18 ans intéresse notamment le Bayer Leverkusen de Xabi Alonzo.

En France, le vestiaire du Paris Saint-Germain apprécierait énormément l’international espoir français. Au détour d’un tweet, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a été interrogé sur un possible intérêt du PSG pour le talentueux milieu offensif rennais.

« Ce que je sais, c’est que dans le vestiaire du PSG il est très apprécié… encore plus depuis son dernier match au Parc », a confié Hawkins. D’après Sports Zone, Désiré Doué a récemment changé d’agent pour confier ses intérêts à Moussa Sissoko. Celui qui représente également Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani aimerait bien placer son nouveau poulain chez les Rouge et Bleu, même si aucune discussion n’aurait eu lieu en ce sens pour le moment. Le principal concerné s’est prononcé sur son avenir.

Désiré Doué à 100% concentré sur le terrain

De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, le natif d’Angers a répondu aux nombreuses rumeurs autour de son avenir. Annoncé un peu partout en Europe, Désiré Doué préfère rester concentré sur le terrain.

« Les rumeurs sur mon avenir ? Vous êtes journaliste, c’est vous qui créez ces rumeurs, qui avez les informations. Moi, je ne vous cache pas que tout ce qui est hors terrain, je ne me concentre pas sur cela. Je me focalise sur le terrain, j’ai un agent, des gens autour de moi qui me permettent de me concentrer uniquement sur le terrain », a confié le protégé de Julien Stéphan, qui ne cache toutefois pas ses grandes ambitions pour l’avenir.

« Julien Stéphan disait que vous savez où vous voulez aller, jusqu’où ? Je n’ai pas la réponse aujourd’hui, mais j’ai de très grandes ambitions et je travaille pour. Oui, je sais où je veux aller, je donnerai tout pour y arriver », a ajouté Désiré Doué. D’après L’Équipe, le SRFC pourrait réclamer au moins 40 millions d’euros pour laisser partir son numéro 33.