Le Havre : le coach Luka Elsner promet un sale coup au RC Lens

Le Havre se déplace sur le terrain du RC Lens le samedi 6 avril 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. L’entraîneur havrais, Luka Elsner lance un sérieux avertissement aux Lensois.

Le Havre en danger en Ligue 1

Le Havre souffre en championnat de France cette saison. Les performances de l’équipe laissent à désirer. Il occupe la 15e place du classement avec un point d’avance sur le barragiste. Il doit retrousser ses manches et se battre pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Le club normand doit disputer chaque match de ce sprint final comme une finale.

Sur les 7 derniers matchs du Havre, le technicien du club, Luka Elsner et ses hommes ont essuyé 6 défaites. Une statistique très inquiétante. Le Havre peut descendre en Ligue 2.

En grande difficulté, Havre AC affronte le RC Lens ce week-end. Le match aura lieu au Stade Bollaert-Delelis. Cette rencontre est très importante pour les deux formations. Le RC Lens est à la 6e place de la Ligue 1 et vise une compétition européenne la saison prochaine. Le club artésien doit donc enchaîner les succès pour valider le ticket pour la Ligue des Champions.

Les Sang et Or ont enregistré deux défaites consécutives contre l’OGC Nice pour le compte de la 26e journée du championnat de France et contre le LOSC Lille vendredi dernier en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Les hommes du technicien français, Franck Haise doivent éviter un nouveau revers pour ne pas s’enfoncer dans une crise de résultats.

🗣️"Si on livre stratégiquement et défensivement un match de haut niveau, en étant fort dans les récupérations, bien sûr qu'on peut y croire."

Le coach du Havre s'exprime avant #RCLHAC👇https://t.co/qNFyKLJhGz — le1️⃣1️⃣ RC Lens (@le11lensois) April 5, 2024

Le Havre veut s’imposer sur le terrain du RC Lens

En conférence de presse avant cette rencontre face au RC Lens, le technicien du Havre, Luka Elsner s’est prononcé sur l’état d’esprit de son groupe. Ses joueurs sont prêts à remporter le match ou à ramener au moins un point à la maison.

« Sur le papier et sur le terrain, le match à Lens sera compliqué, mais cela n’enlève pas la possibilité pour nous de livrer un gros match, nous l’avons souvent accompli contre de bonnes équipes. Nous avons posé des problèmes aux Lensois au match aller. Nous allons essayer de trouver la stratégie qui nous permet de bien défendre pour livrer une très grande performance. La nécessité de résultat est présente, si on prend un point à Lens, c’est super si c’est plus c’est grandiose », a déclaré le coach havrais.

Une victoire sur le terrain du RC pourrait permettre aux Havrais de retrouver la confiance et de s’éloigner de la zone de relégation.