FC Nantes-OL : Un match sous haute tension ? Pierre Sage et Antoine Kombouaré en colère

Les entraîneurs de l’OL et du FC Nantes, Pierre Sage et Antoine Kombouaré sont en colère avant le choc entre les deux écuries. Ils critiquent vertement la décision de la commission de discipline de la LFP.

Le FC Nantes sanctionné

Le FC Nantes et l’Olympique lyonnais vont s’affronter à la Beaujoire dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Cette rencontre va se dérouler à huis clos. En effet, la commission de discipline de la LFP a infligé une sanction au FC Nantes après le match contre le RC Strasbourg pour le compte de la 26e journée du championnat français. Lors de cette affiche, le groupe de supporters de la Brigade Loire a fêté ses 25 ans.

Ils ont enflammé les tribunes avec une importante quantité d’engins pyrotechniques qui ont perturbé un peu la rencontre. La commission de discipline de la LFP s’est réunie le mercredi 20 mars 2024 et a sanctionné les Canaris d’un match à huis clos contre l’Olympique lyonnais le 7 avril 2024. De plus, la tribune Loire sera fermée pour les deux dernières rencontres de la saison face à Rennes et Lille.

Pierre Sage et Antoine Kombouaré contre le match à huis clos

En conférence de presse avant le choc face à l’OL, le coach nantais Antoine Kombouaré a fustigé cette décision de la commission de discipline de la LFP. « Je suis en colère. Il faut réfléchir à des sanctions sans gâcher le spectacle, estime-t-il. Un match de foot, c’est un spectacle. Pour moi, la pyrotechnie fait partie du spectacle. Depuis que la commission de discipline a alourdi les sanctions, ce n’est pas pour autant qu’on voit moins de fumigènes », a réagi Kombouaré.

Même son de cloche du côté de son homologue lyonnais, Pierre Sage. Ce dernier a indiqué qu’un match sans supporters est fade. « C’est horrible de disputer des matchs dans ces conditions-là dans le sens où le football n’a pas de sens s’il n’est pas joué pour quelqu’un et ce quelqu’un en général, c’est le public. Je comprends qu’il faille prendre des décisions pour assurer la sécurité, mais pas sans spectateurs », a déclaré Pierre Sage.

Sans le public, le FC Nantes et l’Olympique lyonnais doivent chercher à remporter la victoire. Les deux formations cherchent de points pour assurer le maintien à la fin de la saison.