Mercato AS Monaco : Ça se bouscule pour un jeune crack d’Adi Hütter

Reconnue pour sa stratégie de vente très remarquable sur le marché, l’AS Monaco pourrait encore réaliser une très bonne opération cet été. Le club entraîné par Adi Hütter a plusieurs de ses joueurs courtisés en Europe, dont un jeune de 20 ans qui agite la Premier League et la Bundesliga.

Soungoutou Magassa, un milieu de terrain reconverti par

Soungoutou Magassa est milieu défensif de formation qui a débuté la saison comme titulaire sur la gauche de la défense à trois de l’AS Monaco. Sous les ordres d’Adi Hütter, le joueur de 20 ans a déjà disputé 18 matchs de Ligue 1 cette saison. Même si le temps de jeu de l’international français U21 s’est réduit ces dernières semaines, il suscite toujours l’intérêt des clubs de Premier League et de Bundesliga, selon Foot Mercato.

S’exprimant dans une interview exclusive avec Get French Football News plus tôt cette saison, Magassa a déclaré qu’il était heureux à Monaco lorsqu’il a été interrogé sur un futur départ de la Principauté. « Je joue déjà dans un très grand club comme Monaco, dans un bon championnat également », a déclaré Magassa, qui s’est dit confiant d’atteindre » le plus haut niveau ».

Soungoutou Magassa, la prochaine vente lucrative de Monaco ?

Cependant, Monaco est habitué à vendre les brillants produits de son académie, souvent à des prix lucratifs, et Soungoutou Magassa pourrait devenir le dernier en date, selon Foot Mercato. La publication française a déclaré que les clubs de Premier League et de Bundesliga sont prêts à se battre pour obtenir les services du Français. Il y a de quoi admirer le polyvalent Bleuet, mais s’il doit quitter le club de la Principauté, cela aura un prix.