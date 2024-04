Monaco vs Rennes: Choc des malédictions ! Qui brisera le sort ??

Fans de football, préparez-vous pour le choc des titans qui s’annonce ce weekend entre l’AS Monaco et le Stade Rennais. C’est le genre de match qui fait vibrer les tribunes et chatouiller les statisticiens avec des chiffres à faire tourner la tête.

Rennes à l’assaut du Rocher: entre tradition de buts et quête de gloire, suspense garanti !

Monaco, avec sa prouesse historique de 51 victoires contre Rennes, s’apprête à défendre son titre non officiel de bête noire des Rennais. Oui, vous avez bien lu, 54% de leurs confrontations se sont soldées par une victoire de l’équipe du club du Rocher. Mais attendez, ce n’est pas tout noir non plus pour les Rouge et Noir du SRFC, car ils ont trouvé le chemin des filets lors de leurs 13 dernières visites sur le Rocher, injectant un peu d’espoir et de suspense dans l’air.

Mais jetons ensemble un œil sur le camp monégasque. Les joueurs de Adi Hütter sont sur une lancée, invaincus lors de leurs 5 derniers matchs en Ligue 1. Pourtant, il y a comme un petit problème à domicile – Les monégasques n’ont pas savouré le goût de la victoire sur leur pelouse lors des 6 dernières occasions, une série de disettes qu’ils partagent, oh ironie, avec le FC Nantes. C’est un peu comme si leur forteresse avait été infiltrée, et ils chercheront à reboucher les brèches contre le Stade Rennais FC.

De l’autre côté, les Rennais ne viennent pas exactement en fanfare non plus. Avec seulement une victoire lors de leurs 5 derniers matches, ils semblent un peu perdus dans la sauce. Après une série étincelante de 6 victoires, les hommes de coach Julien Stéphan sont en quête de retrouver leur mojo. Et quoi de mieux qu’un match contre leur bête noire pour se remettre en selle ?

Il semble que les bretons ont justement quelque chose à se faire pardonner. Lors de sa conférence de presse, le coach rennais disait en conférence de presse avoir analysé « les choses avec les joueurs » après leur match perdu en Coupe de France face au PSG (1-0). Selon lui, Rennes a joué un Paris Saint-Germain en mode « Ligue des Champions ». On espère pour lui que l’As Manoca ne sera pas en mode dernier match décisif de Premier League parce que là, la pelouse risquerait d’être couverte du nectar de la vie.

Duel au sommet: l’AS Monaco peut-elle reconquérir sa forteresse contre le Stade Rennais ?

Mais n’oublions pas, l’As Monaco semble avoir un abonnement aux buts encaissés contre le SRFC, avec une défense aussi imperméable qu’un filet de pêche lors de leurs rencontres précédentes. Alors, Rennes va-t-il continuer à piquer là où ça fait mal, ou Monaco va-t-il enfin verrouiller sa défense pour retrouver un peu de charisme à Louis II ?

Ce match s’annonce comme une bataille épique de volontés, où chaque équipe cherche à briser sa propre malédiction. Monaco voudra montrer qu’il peut transformer sa maison en forteresse imprenable, tandis que le SRFC rêve de transformer son habitude de marquer en une recette de victoire.

Sur ce choc, qui de la tradition ou du renouveau l’emportera ? Une chose est sûre, ce match ne manquera pas de piquant. Préparez vos maillots, vos écharpes, et surtout, vos voix, car ce sera un duel à ne pas manquer. Monaco contre Rennes, c’est l’histoire qui rencontre le présent, et vous, supporters Rouge et Noir ou Rouge et blanc, vous qui avez déjà en commun le rouge, serez-vous les témoins de ce spectacle footballistique.

Que le meilleur gagne !