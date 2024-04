Mercato en ébullition à l’OL : Anthony Lopes poussé vers la sortie

Lyon ne fera pas de cadeau à Anthony Lopes, annoncé sur le départ cet été. Pierre Sage a annoncé la couleur sur la situation du gardien de but.

Anthony Lopes sur le départ avant la fin de son contrat à Lyon

Lyon a assuré son maintien en Ligue 1, mais vise une place qualificative pour la coupe d’Europe. Pierre Sage a remobilisé ses joueurs, après la demi-finale de la coupe de France, pour le deuxième objectif de Lyon. L’Olympique Lyonnais vise la 7e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Le club a 7 matchs à jouer crânement pour remonter au classement et espérer finir à ce rang.

L’entraineur des Gones compte sur les arrêts décisifs d’Anthony Lopes (33 ans) pour y arriver. Avant le match de Lyon à Nantes, dimanche, Pierre Sage a évoqué la situation du portier. Il a encore une dernière année de contrat entre Rhône et Saône, mais il ne sera pas conservé à l’issue de la saison. Les dirigeants du club rhodanien ont déjà recruté Lucas Perri, cet hiver, pour le remplacer la saison prochaine.

Lucas Perri titulaire en finale de la coupe de France ?

En attendant, le Brésilien fait ses preuves sous le maillot lyonnais, en coupe de France. C’est lui qui était le N°1 lors des huitièmes, quarts et de demi-finales. Lyon a sorti Lille, Strasbourg et Valenciennes avec le portier recruté à Botafogo en janvier 2024. Si l’on en croit les informations de L’Equipe, Lucas Perri (26 ans) devrait rester titulaire lors de la finale, contre le PSG, le 25 mai.

Une décision qui frustrerait Anthony Lopes, car ce n’est un secret pour personne, il rêve de remporter son premier trophée avec Lyon, son club formateur. Et être l’un des acteurs décisifs de la finale, couronnerait ses 24 années passées au club, soit 12 ans à l’Académie et 12 autres au sein de l’équipe professionnelle.

Pierre Sage met la pression sur Anthony Lopes

Pour l’instant, Pierre Sage ne semble pas avoir pris sa décision pour la finale de la coupe de France. Cependant, il reste ouvert à la concurrence entre les deux gardiens de but. Il a même mis la pression sur le Franco-Portugais. « Tant que qu’Anthony est bon en Ligue 1, il n’y aura pas de discussion. Si ce n’est plus le cas, on réfléchira différemment », a-t-il prévenu. Il n’est donc pas exclu de voir Lucas Perri en Ligue 1, lors des 7e derniers matchs, avant la finale.

Parlant toujours du natif de Givors, le technicien de l’Olympique Lyonnais Gones a insisté sur le fait que « sa position peut être remise en cause ». « Anthony est au courant qu’il doit faire de bonnes prestations […] », a rappelé Sage.

Mercato : Des touches au Portugal pour Anthony Lopes ?

Ce n’est en tout cas pas un bon présage pour le portier de l’équipe lyonnaise. En d’autres termes, son départ se confirme au fil de la saison. Après une douzaine de saisons consécutives en Ligue 1, Anthony Lopes pourrait rebondir à l’étranger. Ouest-France annonce de possibles touches au Portugal pour lui. Ses services pourraient également intéresser des équipes dans un championnat exotique. Il pourrait par exemple rejoindre de grands gardiens, passé par la Ligue 1, dont Édouard Mendy, en Arabie saoudite.