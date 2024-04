Course au maintien : Nantes vise l’exploit contre Lyon ! Les compos

Le FC Nantes reçoit Lyon, dimanche soir, mais sans trois joueurs. Malgré ces absences, Antoine Komouaré doit trouver la meilleure compo possible pour enchaîner, après Nice.

Nantes-OL : Le huis clos déploré par Kombouaré

Le FC Nantes affronte l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 28e journée de la Ligue 1, dimanche (20h45), dans des conditions pas du tout optimales pour Antoine Kombouaré et ses joueurs. Ils sont privés de leurs supporters pour cette rencontre capitale pour le maintien. Le club de la Loire-Atlantique est sanctionné d’un huis clos total, au stade de la Beaujoire.

C’est donc sans son public que le FCN va tenter d’enchainer une deuxième victoire, après celle ramener de Nice, il y a une semaine. Une situation déplorée par l’entraineur kanak. « Je suis en colère […]. Les supporters fautifs, il doit y en avoir 300. Alors pourquoi sanctionner toute la Beaujoire […]. C’est une absurdité », a martelé Antoine Kombouaré.

Moses Simon et Kadewere absents face à Lyon

En plus des supporters, l’entraineur des Canaris doit se passer de trois joueurs, dont deux offensifs majeurs. Moses Simon (ailier), auteur de 3 buts et 6 passes décisives, s’est blessé (péroné) et forfait pour le reste de la saison. Tino Kadewere, lui, n’est pas autorisé à affronter Lyon, en raison de la clause glissée dans son contrat, lors de son prêt par le club rhodanien en janvier 2024. Le gardien de but, Rémy Descamps, est également absent pour cause d’une blessure.

Blessés de longue durée, le jeune défenseur Bastian Meupiyou et l’attaquant Ignatius Ganago sont toujours indisponibles. Notons que Moses Simon était absent à Nice et Tino Kadewere avait démarré la rencontre sur le banc de touche. Il avait remplacé Matthis Abline, à la 79e minute de jeu. Le FC Nantes tenait déjà sa victoire sur le Gym (1-2). Comme quoi, Antoine Kombouaré ne devrait pas être tant contrarié par l’absence du Zimbabwéen, même s’il aurait aimé l’avoir dans son équipe.

Orel Mangala forfait, en raison d’un rechute

À Lyon, Orel Mangala manque l’appel pour le déplacement à Nantes. Il a été victime d’une rechute, relativement à une blessure contractée avant la trêve internationale.

Malick Fofana et Rayan Cherki sont incertains, en attendant la liste officielle de Pierre Sage. Ils n’ont pas participé à l’entrainement collectif, vendredi. Préservés, ils pourraient être opérationnels, dimanche, comme le souhaite le coach de Lyon.

Nantes fragile à domicile, Lyon performant à l’extérieur

Avant la confrontation entre le 14e et le 10e de Ligue 1, il faut rappeler que le FC Nantes a perdu ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Alors que l’Olympique Lyonnais a remporté ses 4 derniers matchs à l’extérieur, respectivement à Montpellier, Metz, Lorient et Toulouse. Les Gones sont donc dans une bonne dynamique, comparativement aux Canaris. Cependant, les Nantais seront plus motivés, car ils jouent leur survie en Ligue 1, à chaque match.

La compo probable de Nantes

Lafont – Aman, Castelletto, Cömert, Cozza – Douglas, Chirivella – Mollet, Sissoko, Abline – Mohammed

La compo probable de Lyon :

Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Tolisso – Nuamah, Lacazette, Benrahma