PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour le choc contre le Barça

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, la star du PSG, Kylian Mbappé, s’est prononcée sur le choc à venir contre le Barça en quart de finale aller de Champions League.

Kylian Mbappé : « Je ne vais pas me cacher »

Fortement pressenti au Real Madrid à l’issue de la saison et la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Kylian Mbappé s’apprête à défier une nouvelle fois le FC Barcelone mercredi soir, à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions.

À trois jours de ce choc européen, l’attaquant de 25 ans a lancé les hostilités. Au micro de Téléfoot, le capitaine de l’équipe de France a expliqué que ses coéquipiers et lui vont faire de leur mieux pour battre les hommes de Xavi Hernandez.

« C’est le moment pour les grands joueurs : je suis prêt, et comme d’habitude je ne vais pas me cacher ! Chaque année, cette période est un tournant de la saison. À la fin du mois d’avril, on aura une indication sur le type de saison qu’on est susceptible de faire. Je suis sûr qu’on va tout donner, après le résultat… c’est dans les mains de Dieu », a déclaré Mbappé, déterminé à aller le plus loin possible en Ligue des Champions pour sa dernière saison sous les couleurs du Paris SG.

Pour rappel, lors de la dernière double confrontation entre les deux équipes en 2021, le Champion du monde 2018 avait inscrit quatre buts, dont un triplé retentissant au Camp Nou. De son côté, l’entraîneur parisien estime son équipe prête pour en découdre avec les Blaugranas.

Luis Enrique voit le Paris SG prêt pour le Barça

Malgré le match nul contre la lanterne rouge de Ligue 1 (1-1), le Clermont Foot, samedi soir, à l’occasion de la 28e journée, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne se fait aucun souci pour son équipe. Pour le coach espagnol, ses hommes sont prêts à croiser le fer avec le FC Barcelone mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, au Parc des Princes.

« C’était un match difficile, parce que nous sommes dans les dernières journées, et ces équipes veulent tout donner. Clermont a bien travaillé l’aspect défensif, a eu de la chance sur son but, c’était un peu du ping-pong. C’était un peu mieux en seconde période. Barcelone ? On est prêt pour n’importe quel match, surtout la Ligue des Champions, c’est une compétition qui nous motive », a confié Luis Enrique au micro de Canal+ Foot.