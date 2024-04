Panique générale à Barcelone ! Gros coups durs face au PSG

Les voyants du FC Barcelone sont au rouge avant la rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Le FC Barcelone en danger avant le PSG ?

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s’affronteront le mercredi 10 avril 2024 pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Chacune des deux équipes s’apprête pour remporter la victoire à l’issue de ce choc et attendre la deuxième manche avec sérénité. Avant ce choc, le FC Barcelone craint plusieurs forfaits de taille. Le technicien du club catalan, Xavi Hernandez pourrait se passer des services de certains cadres de l’équipe.

Trois forfaits en vue au FC Barcelone

Selon les informations du journaliste Frédéric Hermel, les titulaires Frenkie De Jong, Andreas Christensen et Pedri sont incertains pour cette affiche. Ils ne seraient pas remis de leurs pépins physiques. Le Néerlandais a repris l’entraînement. Il effectuera le déplacement, mais il ne va pas figurer dans le 11 de départ du FC Barcelone.

« La certitude qu’on a c’est que Frenkie de Jong a participé à l’ensemble du petit match d’entraînement qui a été fait au centre d’entraînement du Barça. À priori, il devrait être dans la liste pour le déplacement à Paris. Mais ça fait un moment qu’il est blessé, donc on l’imagine mal être titulaire quand même », a déclaré le journaliste.

🚨 Frenkie De Jong devrait faire son retour dans le milieu du FC Barcelone ce mercredi face au PSG tout comme Andreas Christensen ! 💙❤️



Le milieu hollandais a enchaîné son 3ème entraînement avec le groupe.



Pedri devrait être dans le groupe mais trop juste pour démarrer.… pic.twitter.com/8J7n9xnxXd — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2024

Andreas Christensen et Pedri pourraient manquer cette rencontre. Le club ne va pas prendre assez de risques. « Pedri revient d’une blessure musculaire et Christensen qui revient lui aussi d’une blessure musculaire. Donc eux ont participé à une partie du match, et c’est très peu probable qu’ils soient de la partie à Paris parce que c’est musculaire », a-t-il expliqué. Le FC Barcelone n’a pas encore confirmé ces trois forfaits.