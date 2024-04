Le technicien du FC Barcelone, Xavi Hernandez a dévoilé son groupe qui va affronter le Paris Saint-Germain le mercredi 10 avril 2024. Trois cadres font leur retour.

Le FC Barcelone prêt pour défier le PSG

Le FC Barcelone est en déplacement au Parc des Princes le mercredi 10 avril 2024 pour affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. C’est un duel important pour les deux formations. Chacune d’elles voudrait glaner le succès à l’issue de cette affiche pour aborder sans stress la deuxième manche au Camp Nou.

Le technicien du FC Barcelone craignait certains forfaits avant ce choc. Mais Xavi Hernandez a maintenant le sourire aux lèvres. Il obtient trois retours de taille face au champion de France en titre.

🚨 OFFICIEL ! Le groupe du FC Barcelone pour le déplacement au Parc des Princes. 🔵🔴



Pedri et Frenkie De Jong sont présents.



Le journaliste Frédéric Hermel, avait révélé que les titulaires Frenkie De Jong, Andreas Christensen et Pedri sont incertains pour cette affiche. « Pedri revient d’une blessure musculaire et Christensen qui revient lui aussi d’une blessure musculaire. Donc eux ont participé à une partie du match, et c’est très peu probable qu’ils soient de la partie à Paris parce que c’est musculaire », a-t-il dit.

Mais ils sont tous de retour. Ils se sont remis de leurs pépins physiques et pourront disputer cette rencontre. Le coach espagnol a dévoilé ce mardi 9 avril 2024, le groupe retenu pour défier le PSG.

Le FC Barcelone précise toutefois que De Jong et Pedri feront le voyage à Paris sans l’accord du staff médical. Leur participation est incertaine. Pedri est remis d’une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Le Néerlandais Frenkie De Jong s’est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines à cause d’une entorse du ligament externe de la cheville droite.

Le groupe du FC Barcelone

Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga – Cancelo, Araujo, Martinez, Christensen, Alonso, Koundé, Cubarsi, Fort – Pedri, Romeu, Roberto, De Jong, Gündogan, Casado, Fermin – Torres, Lewandowski, Raphinha, Joao Félix, Vitor Roque, Yamal, Guiu.