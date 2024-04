Remplacé Marquinhos à 0€, le coup de génie de Luis Enrique au PSG

Malgré un contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait bien quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, Luis Enrique aurait soufflé un nom à la direction du club.

Un international espagnol bientôt à la place de Marquinhos ?

Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, Marquinhos pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Désireux de faire table rase du passé, les dirigeants du club de la capitale envisageraient notamment de se séparer de l’international brésilien de 29 ans lors du prochain mercato estival.

Une tendance confirmée par la légende Jean-Marc Pilorget, qui partage désormais le record de matches disputés sous les couleurs Rouge et Bleu avec Marquinhos. Pour lui, le natif de Sao Paulo sent que la fin approche pour lui au PSG. D’ailleurs, depuis plusieurs mois, Luis Campos et ses services s’activent déjà en coulisses pour recruter un nouveau défenseur central durant l’intersaison.

Si le prodige lillois Leny Yoro est le grand rêve du Qatar, l’avancée considérable du Real Madrid dans ce dossier pousse le Champion de France en titre à étudier d’autres options pour renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Et selon la presse ibérique, l’entraîneur parisien aurait glissé le nom de l’un de ses compatriotes à sa direction afin de compenser le vide en cas de départ de Marquinhos. Un énorme coup disponible pour zéro euro.

Mario Hermoso au PSG la saison prochaine ?

En fin de contrat avec l’Atlético Madrid le 30 juin à venir, Mario Hermoso semble s’orienter de plus en plus vers un départ. D’après les informations obtenues ces dernières heures par Mas Fichajes, Luis Campos aurait pris des renseignements sur la situation du défenseur central de 28 ans.

Véritable taulier de la charnière centrale des Colchoneros et de la Roja, le joueur formé au Real Madrid connaît très bien pour avoir évolué sous ses ordres en sélection espagnole. Luis Enrique pousserait d’ailleurs pour avoir Mario Hermoso dans son équipe la saison prochaine.

Également annoncé sur les tablettes de l’Inter Milan, la Juventus Turin, le FC Barcelone, Newcastle United et Al-Ahli, le protégé de Diego Simeone n’aurait pas encore fait son choix, mais réclamerait un salaire de 5 millions d’euros par saison pour son prochain contrat. Un montant insignifiant pour les finances parisiennes. Affaire à suivre donc…