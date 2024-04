L’OM au bord de la déprime, il lui annonce un chaos en direct !

L’OM est retombé déjà dans ses travers après un long moment de répit avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le club phocéen n’a plus gagné depuis trois matchs et c’est dans ce contexte de mauvaise passe qu’ils se rendent jeudi à Lisbonne pour défier Benfica en quarts de finale aller de Ligue Europa.

Un sursaut d’orgueil de l’OM est attendu à Benfica

Retombé dans une crise de confiance avec une série de contre-performances, l’Olympique de Marseille ne saurait avoir meilleure occasion pour se relancer que ce déplacement à Lisbonne. Les Phocéens doivent montrer leur force de caractère et leur capacité à répondre lors des grands matchs. Des facteurs qui ont manqué lors de leurs dernières sorties en Ligue 1.

Depuis la défaite (3-1) en huitième de finale retour de Ligue Europa à Villarreal, l’OM n’a plus gagné de match en championnat. D’abord battus par Rennes puis le PSG sur un score identique de 2-0, Chancel Mbemba et compagnie se sont écroulés 3-1 face à Lille. Une mauvaise façon de préparer le choc du jeudi en Ligue Europa face à Benfica.

Vers un naufrage collectif pour l’OM au Portugal ?

Les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas gagné leurs deux derniers matchs de Ligue Europa en déplacement. Jeudi, ils voyageront au Portugal pour défier un adversaire dont ils ne gardent pas forcément un bon souvenir. L’OM a surtout perdu son dernier déplacement à Lisbonne 1-0 avant d’être éliminé malgré un succès 2-1 au retour en demi-finale de Ligue des Champions en 1990.

A l’heure de retrouver les Aigles lisboètes, Jérôme Rothen craint le chaos pour une équipe qui retombe déjà dans ses travers comme sous Gennaro Gattuso. Au micro de RMC Sport, il a d’abord déploré le score de Gasset après la défaite face à Lille. « On est mauvais », avait lâché le technicien français, faisant craindre « un fiasco » pour l’OM à Lisbonne.

« J’ai de gros doutes sur la suite de Jean-Louis Gasset et je le trouve très très fatigué et surtout pas inspiré du tout », a-t-il ajouté, de quoi donner quelques frissons et des doutes aux Marseillais.