Revirement de situation ! Il lâche une grosse annonce sur une prolongation de Mbappé au PSG

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est presque un acquis, même si l’attaquant n’a toujours pas encore officialisé son départ du PSG. Dans ce contexte, on entretient encore une lueur d’espoir de le voir rester, et c’est une figure du club francilien qui a donné le ton.

L’annonce officielle de Mbappé toujours attendue

Sept ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tout gagné, sauf la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Mais l’attaquant de 25 est décidé à se lancer dans un nouveau challenge avec la fin de son contrat qui arrive au terme de la saison en cours. Alors qu’il prend tout son temps pour se prononcer, des rumeurs incessantes l’envoient au Real Madrid.

Mais à Paris, où on a su éviter son départ à deux reprises déjà, on ne perd pas espoir, gardant beaucoup d’optimisme quant à l’idée de voir Mbappé rester au Parc des Princes. C’est le grand souhait de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Enrique, soutenus par une figure emblématique du club.

Luis Fernandez balise le chemin pour une prolongation de Mbappé

La situation du Bondynois retient l’attention de tout le monde, et Luis Fernandez n’en est pas du reste. Il est ancien joueur puis ancien entraîneur du PSG et garde un œil pointu sur l’actualité du club. S’il est convaincu que Mbappé a sa place dans un groupe comme celui du Real Madrid, l’homme de 64 ans n’écarte rien pour le joueur de 25 ans.

Selon l’Espagnol, dans une interview au Mundo Deportivo, les choses pourraient bien basculer pour Kylian Mbappé à la fin de la saison en fonction de la suite de cette campagne. Le PSG devrait remporter la Ligue 1 alors qu’il est toujours en course en Ligue des Champions et avec une finale à jouer en Coupe de France.