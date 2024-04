OM : Mehdi Benatia prépare une surprise pour la succession de Gasset

Consciente du prochain départ de Jean-Louis Gasset, la direction de l’OM va devoir prendre une grande décision concernant le poste d’entraîneur à l’issue de la saison. Et une surprise n’est pas à exclure.

OM : Mehdi Benatia a identifié le potentiel successeur de Gasset en Italie

Le destin de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille semble déjà scellé. Malgré des débuts prometteurs avec cinq victoires consécutives, son impact sur l’équipe phocéenne s’est estompé, laissant place à une série de quatre défaites, compromettant ainsi les espoirs de qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions. Cette période difficile suscite même de vives critiques de la part de certains supporters qui réclament son départ.

Leurs inquiétudes seront probablement de courte durée, car le contrat de Jean-Louis Gasset à l’OM se termine en juin prochain, et aucune prolongation n’est envisagée pour l’instant entre les différentes parties. Pour preuve, la direction de l’OM est déjà activement à la recherche de son successeur, en explorant plusieurs pistes pour le poste d’entraîneur. Et parmi les noms qui ont circulé, comme Paulo Fonseca, Christophe Galtier, José Mourinho ou Maurizo Sarri, une piste surprenante émerge.

Vincenzo Italiano ciblé par l’Olympique de Marseille

En effet, selon les indiscrétions de La Tribune OM, Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, suit de près la situation de Vincenzo Italiano à la Fiorentina et envisage de le recruter afin de remplacer Gasset durant l’intersaison. Cette perspective ne laisse pas indifférent l’entraîneur italien, même si ce dernier accorde actuellement sa priorité à la Serie A. Néanmoins, Vincenzo Italiano reste ouvert aux offres provenant de l’étranger, ce qui laisse une porte ouverte pour une éventuelle collaboration avec l’OM.

ℹ️@LaTribuneOM



➡️ Mehdi Benatia🇲🇦 suit attentivement la situation de Vincenzo Italiano🇮🇹 le coach de la Fiorentina. Même si la préférence de l'italien reste la Série A, il est à l'écoute des autres offres venant de l'étranger.



➡️ Benatia espère une qualification en EL via le… pic.twitter.com/2DCPBOc4lB — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) April 9, 2024

Quoi qu’il en soit, cette transition vers un nouvel entraîneur marquera un tournant majeur pour l’Olympique de Marseille, offrant une nouvelle direction et une stratégie pour relancer l’équipe et répondre aux attentes des supporters et des dirigeants du club la saison prochaine.