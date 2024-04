PSG : La défaite ne change rien, il annonce une mauvaise nouvelle au Barça

Le PSG n’a pas su profiter de son avantage d’évoluer à domicile pour prendre une option face au FC Barcelone dans la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique sont tombés (2-3) au Parc des Princes et compromettent leurs chances. Mais en interne, ils soutiennent que rien n’est encore perdu.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire

Le PSG a été victime d’une remontada en 2017, la plus emblématique de l’histoire de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. Ils doivent maintenant en réaliser une après s’être inclinés 2-3 à domicile. Le Barça a pris l’avantage grâce à Raphinha, mais deux buts rapides d’Ousmane Dembélé et Vitinha ont renversé la situation en début de seconde période. Cependant, une mauvaise performance de Gianluigi Donnarumma a permis à Barcelone de revenir dans le match nul.

Sa mauvaise passe a permis au FC Barcelone de récupérer le ballon dans une position dangereuse et Raphinha a marqué son deuxième but de la soirée pour égaliser avant qu’Andreas Christensen ne donne la victoire à l’équipe de la Liga. Cela signifie que le PSG se rend en Espagne avec un déficit à rattraper et que l’histoire n’est certainement pas de son côté.

Marquinhos envoie un message clair au Barça

Aucun club français n’a jamais comblé un déficit en perdant le match aller à domicile en Ligue des Champions. Il s’agit de la première défaite des Parisiens en match officiel depuis celle face à l’AC Milan le 7 novembre 2023 et elle pourrait leur coûter cher. Pour autant, Marquinhos ne désespère pas et reste optimiste avant même le match retour.

Pour le Brésilien, « ceux qui attendaient un match facile ne connaissent pas cette équipe de Barcelone », alors qu’il regrette que le PSG ait perdu cette manche aller sur des détails. Au micro de Canal+, le défenseur central s’est montré confiant et sûr des forces du club parisien.

Conscient de ce qu’il faut corriger les erreurs qui les ont plombé à domicile, Marquinhos annonce du lourd pour le Barça. « On connaît notre force. On l’a fait à la Real Sociedad, il faut faire pareil », a lancé le défenseur central et capitaine du PSG.