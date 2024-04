Le verdict final de Benfica est tombé, l’OM explose de joie !!!

A quelques heures du match entre le Benfica et l’OM en Ligue Europa, les supporters marseillais peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils sont officiellement autorisés à assister au match.

Le Benfica est revenu sur sa décision pour les supporters de l’OM

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Estadio Da Luz pour y affronter le Benfica Lisbonne. Et avant le coup d’envoi de cette rencontre, le flou planait sur la présence ou non des supporters de l’OM dans les tribunes du stade. Après plusieurs heures de suspense et de tractations, la décision tant attendue est enfin tombée : les supporters phocéens seront bel et bien présents dans les tribunes de l’Estadio Da Luz pour soutenir leur équipe lors de ce quart de finale aller de la Ligue Europa.

Cette information a été confirmée par la police portugaise à l’AFP, mettant ainsi fin à une longue période d’incertitude. La volte-face de Benfica sur l’interdiction d’accès aux supporters français est ainsi une véritable bouffée d’oxygène pour l’OM et son entraîneur Jean-Louis Gasset. En effet, pouvoir bénéficier du soutien de plus de 2000 supporters dans le parcage visiteurs de l’Estadio Da Luz représente un atout majeur pour les joueurs marseillais dans ce choc européen.

Un geste similaire appliqué à Marseille pour le match retour

Cette décision a également ouvert la voie à un geste similaire de la part des autorités françaises pour le match retour prévu le 18 avril prochain au stade Vélodrome. En effet, le ministère français de l’Intérieur a indiqué que les supporters du Benfica ne seront pas interdits de déplacement pour cette rencontre. Ainsi, les deux clubs pourront bénéficier d’un soutien massif de leurs supporters respectifs lors des deux confrontations.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille concernant le déplacement des supporters olympiens et portugais lors des quarts de finale d’Europa League. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 11, 2024

Cette nouvelle devrait ravir les passionnés de football des deux camps, permettant ainsi d’assister à des matchs dans une atmosphère électrique et passionnée, propre aux grandes rencontres européennes. L’OM pourra donc compter sur le soutien indéfectible de ses supporters, qui joueront un rôle crucial dans cette double confrontation face au Benfica Lisbonne.