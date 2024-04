OM : Jean-Louis Gasset va partir, le profil parfait arrive et c’est déjà validé

Jean-Louis Gasset ne restera pas à l’OM à la fin de son contrat et au terme de la saison. L’OM doit déjà lui trouver un successeur et Pablo Longoria se penche sur le dossier. Le profil tout trouvé est en Ligue 1 et est présenté comme l’un des meilleurs.

La mission commando de Jean-Louis Gasset touche à sa fin

Il est arrivé au club au moment où l’OM faisait face une terrible crise de résultats et devait rapidement se relancer pour poursuivre la course à la Ligue des Champions. Malheureusement, la magie Jean-Louis Gasset ne s’est opérée que cinq petits matchs, matchs matchs au cours desquels les Phocéens ont enregistré autant de succès.

Mais depuis la débâcle à Villarreal, tout va mal à l’Olympique de Marseille. Déjà trois défaites de suite en Ligue 1, alors qu’ils ont maintenant la Ligue Europa pour sauver leur saison. Une fin de saison qui s’annonce compliquée pour Aubameyang et ses partenaires mais surtout pour Gasset qui était attendu comme celui qui devait remettre le club sur des rails, afin de mieux préparer le terrain pour sa succession.

Paulo Fonseca pour l’après Gasset ?

Selon Le10sport.com, Paulo Fonseca est le grand favori de l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset, loin devant Christophe Galtier. Il s’agit d’une piste déjà explorée par Longoria lors du mercato d’été dernier, avant que Marcelino ne soit finalement signé. Fondateur de de la plateforme Football Club Marseille, Nicolas Filhol présente le Portugais comme l’un des meilleurs, avec un jeu sympa.

Cependant, signer Paulo Fonseca ne sera pas une mince opération pour l’OM, même si le technicien portugais est en fin de contrat à Lille. Tout dépendra finalement du parcours des Dogues avec une possible qualification en Ligue des Champions, ou du projet que le club phocéen lui proposerait pour la succession de Jean-Louis Gasset.

Paulo Fonseca à l’OM, verdict fin mai?

Malgré l’intérêt concret de l’OM, l’ancien entraîneur de la Roma ne veut pas se précipiter. Il prend tout son temps puisque qu’on annonce qu’il ne donnera sa réponse avant la fin du mois de mai. C’est donc parti pour au moins deux mois de suspense dans ce dossier.