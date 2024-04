Vente ASSE : Un nouveau projet séduit Bernard Caïazzo

Un nouveau projet de rachat de l’ASSE aurait l’avis favorable de Bernard Caïazzo. Le journaliste Romain Molina donne des explications et confirme un détail important dans le dossier de la vente du club.

Vente ASSE : Santiago Cucci et Ivan Gazidis intéressés

La semaine derrière, France Bleu a révélé l’intérêt de Santiago Cucci pour l’AS Saint-Etienne. L’ancien dirigeant de Lyon s’est tourné vers le club ligérien après avoir été repoussé par Gérard Lopez, selon les informations de Clément Carpentier, confirmées par Peuple-Vert. L’ex-président intérimaire de l’OL est associé dans le projet de rachat de l’ASSE avec Ivan Gazidis (ancien directeur d’Arsenal, puis de l’AC Milan).

Une semaine après cette révélation, le club stéphanois n’a pas communiqué officiellement sur le dossier de la vente. Les dirigeants ligériens sont évidemment concentrés sur la fin de saison palpitante. Une fin de saison où les Verts jouent gros. Deuxième de Ligue 2, ils sont à deux doigts de faire leur retour en Ligue 1.

Vente de l’ASSE et de Bordeaux, deux projets liés.

Alors que Saint-Etienne et Bordeaux vont s’affronter la semaine prochaine, précisément le samedi 20 avril à Geoffroy-Guichard, Romain Molina évoque le dossier de vente des deux clubs. Il confirme l’intérêt de Santiago Cucci et Ivan Gazidis, puis indique que les deux dossiers sont, en effet, liés.

« Maintenant, il se met sur plusieurs projets de rachat, il y a Bordeaux et Saint-Etienne. Quand un mec se met sur autant de projets de rachat, ça me rappelle monsieur Besson, c’est jamais bon signe », a fait savoir le journaliste sportif français, dans une vidéo publiée jeudi.

Caïazzo séduit par le projet porté par Cucci ?

Notons qu’il n’y aurait pas encore d’offre officielle de Santiago Cucci et son associé Ivan Gazidis, au propriétaires de l’AS Saint-Etienne, au-delà de l’intérêt évoqué. Romain Molina se demande donc si leur éventuelle proposition pourrait convaincre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, surtout que la première faite à Bordeaux a été refusée.

« Est-ce qu’ils auront l’argent ? Parce qu’encore une fois, on a beaucoup parlé dans la presse, on a dit les réseaux médiatiques, mais on ne sait pas réellement jusqu’où va le potentiel financier », a-t-il expliqué. Le seul point positif dans ce dossier pour l’instant, c’est « qu’il y a aussi une certaine amitié avec Bernard Caïazzo », d’après la source. Le président du Conseil de surveillance est même séduit par le projet porté par Santiago Cucci, à en croire P-V et Molina.