Alerte rouge à Rennes : Julien Stéphan craint la puissance de Toulouse

En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, a mis en garde ses joueurs contre le Toulouse FC, leur adversaire de la 29e journée de Ligue 1.

Julien Stéphan veut inverser la tendance

Après trois défaites consécutives à l’extérieur la semaine dernière, le Stade Rennais compte bien repartir sur une bonne dynamique dans le sprint final. Encore battu par l’AS Monaco le week-end dernier, le Stade Rennais ne cesse de griller des jokers dans la course à l’Europe.

Heureusement pour les Bretons, les choses n’avancent pas non plus vraiment devant et le SRFC reste donc encore dans le coup. Le match de ce samedi soir contre le Toulouse Football Club sera donc très important afin de se rapprocher de la sixième place. Julien Stéphan espère voir son équipe se relancer.

« Je sens le groupe combatif et revanchard, avec la volonté d’inverser le cours des choses au niveau des résultats. Je dirais qu’on est conscient encore de ce qu’il y a à jouer, de l’opportunité. On a réussi une série fantastique pour se repositionner. Il y a cinq clubs qui vont se battre entre la 5e et la 10e place, on en fait partie », a déclaré Julien Stéphan, qui est bien conscient que la tâche ne sera pas toutefois facile face au collectif de Carles Martinez Novell.

« Ils sont performants en transition », prévient Julien Stéphan

La bonne dynamique enclenchée par le Toulouse FC depuis mi-février rend l’équipe de Carles Martinez Novell redoutable dans ce sprint final. Onzième au classement avec 10 points de retard sur la sixième place, le TFC n’a pas encore totalement enterré ses espoirs d’Europe pour la saison prochaine. Conscient de cette réalité, le coach du Stade Rennais a tenu à mettre en garde ses joueurs contre le jeu en transition des Violets.

« C’est une équipe qui a réussi un très bon parcours en Coupe d’Europe et qui, sur la deuxième partie de saison, a battu Nice, Lille ou Monaco à Monaco. Leur dynamique est très bonne, ils sont durs à bouger. C’est une équipe qui va certainement nous presser de temps en temps sur nos sorties de balle, et puis qui se repositionnera très vite aussi, compacte dans son camp, organisée sans doute en 5-4-1.

Ce sont des blocs difficiles à bouger, denses, ils sont performants en transition, bons sur coup de pied arrêté, donc ils ont des armes. Ce ne sera pas un match facile », a notamment expliqué le technicien de 43 ans.