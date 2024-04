Ajaccio menace de mettre fin à la série de l’ASSE, Dall’Oglio sous pression

L’ASSE doit se préparer à souffrir face à l’AC Ajaccio, en Corse. Olivier Pantaloni promet de faire mal aux Stéphanois, au stade Michel Moretti.

L’AC Ajaccio à la lutte pour le maintien

L’entraineur de l’AC Ajaccio, Olivier Pantaloni a rappelé l’enjeu pour son équipe face à l’ASSE. Elle a besoin des trois points de la victoire pour remonter au classement. Avant d’affronter l’AS Saint-Etienne, l’ACA est 13e avec une avance de seulement 4 points sur le premier club relégable. Le club corse n’est donc pas encore assuré du maintien. « Il n’y aura pas d’équipes qui vont lâcher, tout le monde va lutter, il faudra aussi que nous luttions pour obtenir notre maintien », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Pantaloni : « on a les moyens de battre n’importe qui »

Pire, l’Athletic Club ajaccien est sur une série négative. Il n’a remporté aucun match sur les 7 dernières journées de championnat. Il compte précisément 4 défaites et 3 nuls. Malgré cette série noire, Olivier Pantaloni croit son équipe capable de faire chuter celle d’Olivier Dall’Oglio. « C’est Saint-Etienne qui se présente, mais peu importe, on a les moyens de battre n’importe qui, si on est à notre meilleur niveau », a-t-il prévenu.

Le technicien de l’AC Ajaccio compte sur le soutien de leurs supporters pour faire tomber les Stéphanois, qui sont invaincus depuis le 3 février. Il confirme qu’il y aura une ferveur autour de ce match. « On sait que ça peut faire la différence », a-t-il souligné.

Que peut Ajaccio face à la meilleure défense de Ligue 2 ?

En plus d’être sur une série de 8 matchs sans défaite, l’AS Saint-Etienne n’a concédé aucun but lors des 5 dernières journées. Elle a justement la meilleure défense de la Ligue 2, avec seulement 23 buts encaissés en 31 journées. Olivier Pantaloni le sait bien, mais il espère trouver la faille dans la défense des Verts. « On a arraché un point au mental, face à Pau, avec de la générosité. Contre Saint-Étienne, il va falloir beaucoup plus de consistance dans notre jeu », a-t-il indiqué.