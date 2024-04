Le RC Lens encore battu, il pique une grosse colère

Plus on tend vers la fin de la saison, plus le RC Lens s’éloigne d’une place en Ligue des Champions. Les Sang et Or ont une nouvelle fois perdu (2-1) vendredi face au FC Metz. Une désillusion de trop pour les joueurs qui sont visiblement à bout.

Un quatrième match sans victoire pour le RC Lens

Le RC Lens n’est pas encore au bout de ses peines en cette fin de saison. Les hommes de Franck Haise continuent de sombrer et viennent d’enchaîner avec quatrième match sans la moindre victoire, soit la troisième défaite sur les quatre dernières sorties. En déplacement chez le FC Metz vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, les Lensois ont pourtant pris l’avance grâce à un penalty converti par Florian Sotoca à la 13e minute.

Malgré ce début défavorable, le FC Metz a réagi avec deux buts inscrits par Georges Mikautadze, d’abord à la 34e minute, puis dans le temps additionnel de la première mi-temps. Cette défaite est un nouveau coup dur pour Lens qui perd du terrain dans la course à une place européenne pour la saison prochaine, tandis que cette victoire offre à Metz des points cruciaux dans leur lutte contre la relégation.

La grosse colère d’Angelo Fulgini

Cette nouvelle désillusion est une pilule amère à avaler pour les Sang et Or, notamment Angelo Fulgini. Le milieu de terrain n’a pas digéré ce faux pas et a poussé un gros coup de gueule au micro de Prime Video. Pour le joueur de 27 ans, les Lensois ont « tout simplement fait de la merde ». Il pointe du doigt l’esprit de suffisance de ses partenaires après avoir réussi pourtant à ouvrir le score dans cette rencontre cruciale.

S’ils n’ont pas sous-estimé l’adversaire, compte tenu de la préparation ayant précédé la rencontre, Fulgini regrette ces deux erreurs qui ont valu deux buts concédés sans pouvoir réussir à revenir au score. « Mais nous n’avons que ce que nous méritons. On a fait un peu n’importe quoi et là, je suis très très énervé », a confié le milieu de terrain du RC Lens.