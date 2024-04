Il vend la mèche pour un transfert à 100M€ au PSG ?

Le mercato estival prochain s’annonce très agité au PSG. Avec un effectif à reconstruire, Luis Campos se montre très actif sur le marché à la recherche des talents. Paris est d’ailleurs sur une piste à 100 millions d’euros avec un indice qui fuité sur les réseaux sociaux.

Bruno Guimaraes fait rêver le PSG

Le parcours de Bruno Guimaraes à Newcastle United est tout simplement remarquable depuis son arrivée de l’Olympique Lyonnais pour un montant record de 40 millions de livres sterling. Devenu l’une des recrues les plus chères de tous les temps, il a rapidement captivé le cœur des fans et l’attention des officiels du club grâce à son talent exceptionnel et son engagement sans faille.

Ayant récemment célébré sa 100e apparition pour le club, Bruno Guimaraes a démontré une fois de plus son importance en inscrivant le but victorieux contre Fulham, un moment charnière dans la quête de Newcastle pour la qualification européenne. Son impact sur le terrain a été indéniable, élevant les performances et les aspirations de l’équipe. Le PSG n’est pas indifférent au talent du Brésilien et souhaite l’attirer cet été, plusieurs rumeurs l’ont envoyé dernièrement à Paris.

Simple rumeur ou l’agent de Bruni Guimaraes a vendu la mèche ?

Malgré la signature d’une prolongation de contrat lucratif comportant une clause libératoire stupéfiante de 100 millions de livres sterling, les rumeurs de son départ de Newcastle persistent. Le PSG étant l’une des destinations privilégiées de Bruno Guimaraes, son agent a posé un acte qui suscite beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Vendredi, Alexis Malavolta postait le drapeau de France sur son compte X officiel sans tout autre commentaire.

Un post énigmatique qui a tout de suite enflammé les rumeurs sur les réseaux sociaux. Mais pour l’homme d’affaires, qui était en déplacement en France, il n’y a aucun lien à faire avec une quelconque signature au PSG. Dans une autre publication, Malavolta a tenu à préciser qu’il est « à Paris pour des raisons privées et familiales et non pour le travail », avant d’appeler à ne pas inventer d’histoires, assurant que « Bruno est très heureux à Newcastle ». Il a ensuite supprimé ces deux posts dans la foulée.

Newcastle veut garder Bruno Guimaraes

En plus du PSG, le Real Madrid et Manchester City ont aussi manifesté de l’intérêt pour le milieu de terrain de 26, sous contrat chez les Magpies jusqu’en 2028. Pourtant, l’optimisme demeure dans les couloirs de St James’ Park quant à la possibilité qu’il prolonge son séjour pour au moins une saison supplémentaire.

Selon les informations du Telegraph, les dirigeants de Newcastle pensent pouvoir persuader Bruno de rester pour une campagne supplémentaire, à condition que le club obtienne la qualification européenne cette saison. La perspective d’une compétition européenne pourrait constituer une raison impérieuse pour Guimaraes de prolonger son séjour et de poursuivre son partenariat florissant avec le manager Eddie Howe.