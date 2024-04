Le RC Lens a perdu le match face au FC Metz en Ligue 1. La tension monte au sein du vestiaire des Lensois.

Le RC Lens s’incline face au FC Metz

Les choses se compliquent pour Franck Haise et le RC Lens. Le club artésien s’enfonce dans une crise de résultats. Les Sang et Or ont enregistré une troisième défaite en cinq matchs, lors de leur déplacement sur le terrain du FC Metz le vendredi 12 avril 2024 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Favoris sur papier, les hommes de Franck Haise se sont inclinés devant une équipe de Metz très déterminée.

Le RC Lens a été battu par l’OGC Nice pour le compte de la 26e journée du championnat de France et contre le LOSC Lille à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont concédé un match nul à domicile face au Havre le samedi 6 avril 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

Le club artésien chute maintenant contre le FC Metz. Une série noire pour Haise. Ces résultats montrent que le club est en grande difficulté cette saison. Le technicien Franck Haise ne croit plus à une qualification de son équipe pour une compétition européenne la saison prochaine. « Vu les résultats qu’on a actuellement et ce qu’on met, ou ce qu’on ne met pas dans nos derniers matchs, évidemment qu’aujourd’hui, je ne pense pas à une qualification européenne », a réagi Franck Haise sur Prime Video à la fin de la rencontre.

Franck Haise veut mettre fin à cette mauvaise série de résultats

Le coach français cherche des moyens pour inverser cette spirale négative. Le club doit afficher une grande détermination sur le terrain. « C’est le contenu qu’il faut améliorer, c’est certainement l’exigence, ce sont beaucoup de choses que l’on doit changer pour les 5 derniers matchs », a déclaré l’entraîneur du RCL.

Le vestiaire du RC Lens critique la performance collective de l’équipe. Le milieu de terrain Angelo Fulgini pense que le club a livré une piètre prestation. « On a fait de la merde. On arrive à mettre le premier but, on maîtrise. Et puis on est tombé dans la suffisance, on a joué à la baballe. Aujourd’hui, on mérite cette défaite. On a totalement déjoué, il n’y a rien à dire », a déclaré le milieu de terrain.