Coup dur à l’ASSE : La course pour la montée en Ligue 1 compromise ?

Battue par l’AC Ajaccio samedi, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 2, l’ASSE a en plus de cela perdu un cadre d’Olivier Dall’Oglio. Ce qui pourrait compliquer la tâche des Verts pour la montée en Ligue 1.

ASSE : Olivier Dall’Oglio perd son meilleur buteur après Ajaccio

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée sur le terrain d’Ajaccio samedi pour le compte de la 32e journée du Championnat. L’entraîneur stéphanois, Oliver Dall’Oglio, a été obligé de composer sans son meilleur buteur Ibrahim Sissoko. En effet, le meilleur buteur des Verts a été contraint de quitter le terrain avant même le début de la rencontre contre l’AC Ajaccio.

Victime d’une blessure au mollet lors de l’échauffement, l’international malien a ressenti une gêne significative, laissant présager une absence prolongée sur le terrain. Les craintes se sont avérées lorsque le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, a confirmé que Sissoko ne serait pas en mesure de jouer ce match crucial.

« Pour Ibrahim Sissoko, c’est plus qu’une précaution qui a été prise. Il a ressenti quelque chose, on va l’analyser médicalement. C’est au niveau du mollet, une gêne assez importante et pas habituelle. Il était donc hors de question de le faire débuter et de le faire jouer », a confié le coach de 59 ans après la défaite de ses hommes (2-0) à Ajaccio. En attendant une annonce officielle du club, les spéculations pleuvent déjà sur l’état de santé d’Ibrahim Sissoko.

Ibrahim Sissoko out pour le sprint final ?

Photo : Ibrahim Sissoko, attaquant de l’ASSE.

D’après le portail spécialisé En Vert et Contre Tous, l’ancien avant-centre du FC Sochaux va passer des examens en début de semaine pour évaluer la gravité de sa blessure. Cependant, les premières sensations de son entraîneur sont plutôt pessimistes et l’AS Saint-Étienne pourrait donc prochainement annoncer une très mauvaise nouvelle pour son attaquant.

« Bien-sûr que l’absence d’Ibrahim ça a gêné l’équipe avec les automatismes qu’on a depuis un bout de temps, certains automatismes qui se sont avérés précieux ces dernières semaines. L’absence d’Ibra qui s’est blessé à l’échauffement ce n’est pas évident, mais on se doit de pallier ce genre de situations », a notamment indiqué Olivier Dall’Oglio après la défaite de son équipe.

Auteur de 11 buts et 1 passe décisive en 27 matches de Ligue 2, Sissoko pourrait notamment manquer le sprint final, ce qui ne serait pas sans conséquence pour l’ASSE.