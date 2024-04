Mercato brûlant au PSG : Le Bayern Munich répond pour Jamal Musiala

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG jetterait désormais son dévolu sur Jamal Musiala, la perle du Bayern Munich. La réponse du club allemand n’a pas tardé.

Le PSG veut déloger Jamal Musiala du Bayern Munich

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, plusieurs grosses stars mondiales sont régulièrement associées au Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Mais Luis Campos scrute également le marché des jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale devrait ainsi rapatrier Xavi Simons, prêté au RB Leipzig l’été dernier.

Selon les informations du tabloïd britannique The Independent, un autre crack évoluant en Bundesliga serait aussi sur les tablettes des dirigeants parisiens. En effet, le club de la capitale française serait à la lutte avec Manchester City pour la signature de Jamal Musiala. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu offensif de 21 ans n’est pas à vendre, mais les Parisiens et les Citizens seraient prêts à investir jusqu’à 200 millions d’euros pour contraindre le Bayern Munich à céder son joyau allemand.

Surtout que la perle de la Mannschaft se verrait bien changer d’air pour rejoindre un club plus médiatisé. Ce que Manchester City et le Paris SG pourraient lui offrir. Malgré les propos du nouveau directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, qui déclarait notamment au micro de Sky Germany que « Jamal Musiala est invendable », l’avenir du partenaire de Harry Kane pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Et tout logiquement, le Rekordmeister ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le Bayern Munich s’active pour prolonger Jamal Musiala

Alors que Jamal Musiala est annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier. Pour Caught Offside, le spécialiste mercato a assuré que la direction du Bayern Munich serait prête à tout pour prolonger le bail de son milieu offensif pour éloigner ses nombreux prétendants.

« On m’a dit que pour le moment, il n’y a rien de concret dans l’histoire ou l’accord de Jamal Musiala. Le Bayern va faire pression pour prolonger son contrat, il y aura des discussions, ils feront une proposition importante et nous verrons comment les discussions se dérouleront. Jusqu’à ce moment-là, rien ne sera sérieux. Bien sûr, de grands clubs s’intéressent à Musiala, c’est tout à fait normal, mais personne n’a encore entamé de discussions concrètes, car cela dépend du Bayern », a expliqué Fabrizio Romano. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans cette affaire.