PSG : Un « grand Mbappé » arrive à Montjuïc, le Barça est prévenu

Kylian Mbappé sera très attendu mardi soir lors du choc retour entre le PSG et le Barça. Après son match raté à l’aller, l’attaquant s’annonce en grand à Montjuïc, selon un ancien Parisien.

PSG : Mbappé, une image à soigner face au Barça

Kylian Mbappé, grande figure du PSG, a fait l’objet de critiques ces derniers jours de la part des médias pour sa prestation lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Après l’annonce de son départ en fin de saison, très probablement au Real Madrid, la grande référence du football français devrait tout faire pour que le PSG soit champion d’Europe, mais depuis le 2-3 remporté par le Barça, les analyses négatives sur sa prestation se sont multipliées.

Onze Mondial titrait «Les stats accablantes d’un Mbappé proche du néant» après le match aller. Le Bondynois est invité à être performant car «il n’a pas d’autre choix que de montrer un autre visage au match retour» après «avoir accumulé sa pire séquence avec un petit» but lors de ses six derniers matchs. Il n’a touché que 44 ballons contre le FC Barcelone et n’a pas frappé un seul tir après qu’un de ses compatriotes de l’équipe de France, Jules Koundé, l’ait parfaitement maîtrisé.

Il annonce un « grand Mbappé » contre le Barça mardi

Dans le même temps, dans Le Parisien, un ancien joueur du PSG n’a aucun doute sur le niveau que donnera Kylian Mbappé à Barcelone mardi prochain. « Je suis convaincu que mardi nous verrons un grand Mbappé », pense l’Argentin Javier Pastore, qui a joué au PSG entre 2011 et 2018. « Le connaissant un peu, c’est le joueur qui voudra le plus se qualifier. Avec le besoin du PSG de marquer, il assumera ses responsabilités et fera un grand match », a-t-il prédit.

Pastore a salué le plan défensif du Barça concernant Mbappé, même s’il tenait presque pour acquis que le Français serait à nouveau aussi bien contrôlé. « Barcelone a été très intelligent en mettant définitivement deux joueurs dans son dos mercredi. Ils ont été très bien contrôlés. Mais en faisant intervenir des défenseurs, ils libèrent des espaces pour d’autres. Ce qui explique pourquoi on a vu beaucoup plus Dembélé en latéral droit dans ces derniers temps, les un contre un qu’il aime tant », a-t-il soutenu.