Choc à Montjuïc : Le Barça prend une décision radicale contre le PSG

À la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions au stade olympique Lluís Companys, la tension monte déjà entre le Barça et le PSG. Une première décision radicale vient même de tomber.

Le Barça interdit le mot « Ultras » aux fans du PSG

Irréductibles supporters du Paris Saint-Germain, les Ultras seront du voyage à Barcelone pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais s’ils seront nombreux dans le parcage visiteur pour pousser Kylian Mbappé et ses partenaires contre l’équipe de Xavi Hernandez, les fans parisiens devront se conformer à certaines mesures des autorités barcelonaises pour le duel de ce mardi soir.

En effet, selon les informations de RMC Sport, les autorités catalanes interdisent à tous les supporters, qui vont faire le déplacement depuis Paris, d’éviter de se présenter dans des vêtements frappés du mot « Ultras. » Toujours selon la même source, le Collectif Ultras Paris (CUP) a donné rendez-vous à ses membres ce lundi à 18h30 au Parc des Princes pour le voyage à Barcelone prévu à 20 heures.

Mardi, après avoir récupéré leurs billets, les Ultras sont attendus à 17 heures sur la Plaça d’Espanya pour rejoindre Montjuïc, après 20 minutes de parade en plein coeur de Barcelone sous bonne escorte policière. Et d’après le média sportif, ils sont très nombreux à avoir fait le choix d’accompagner leur équipe dans cette opération « Remontada ».

Les supporters du PSG en grand nombre à Barcelone

Battus au match aller (2-3) au Parc des Princes mercredi passé, le Paris Saint-Germain se déplace en Catalogne avec pour objectif de renverser la situation face au FC Barcelone afin d’atteindre le dernier carré de cette compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique et ses hommes pourront compter sur le soutien inestimable de leurs supporters.

D’après RMC Sport, ce sont près de 1500 membres du CUP et 1500 autres fans des Rouge et Bleu. Au total, le parcage visiteur comptera pas moins de 3000 Parisiens prêts à pousser Luis Enrique et ses garçons à la victoire en terres catalanes.