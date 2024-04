Barça – PSG : Luis Enrique peut se frotter les mains, il récupère une arme supersonique

Luis Enrique a de quoi préparer sereinement le déplacement du PSG à Barcelone mardi soir. Le technicien espagnol a à sa disposition un groupe au complet pour ce choc retour de Ligue des Champions.

Barça – PSG :Luis Enrique récupère sa défense habituelle

S’il a dû bricoler mercredi dernier pour composer une défense qui s’est avérée très fébrile, Luis Enrique a de quoi avoir moins de soucis cette fois-ci. Pour le déplacement à Barcelone, il peut compter sur sa défense habituelle avec notamment le retour de Achraf Hakimi. L’arrière droit sera la grande nouveauté dans la défense du PSG Montjuïc face au Barça.

Il a manqué le match aller au Parc des Princes pour accumulation de cartons jaunes. L’ancien joueur du Real Madrid est une pièce maîtresse pour l’entraîneur asturien. En Ligue des Champions, il a disputé tous les matchs en tant que titulaire. Par ailleurs, le retour de Hakimi permet à Luis Enrique de ramener le capitaine Marquinhos à sa position naturelle.

Le « sacrifié » des mouvements défensifs est sûrement Beraldo, qui n’a pas été très bon contre les Blaugrana. Hakimi et Nuno Mendes, qui ont montré un bon niveau, occuperaient les côtés, et Marquinhos et Lucas Hernández, l’axe.

Achraf Hakimi, une puissance offensive supplémentaire pour le PSG

Son absence a bien pesé sur le jeu du Paris Saint-Germain à l’aller. En l’absence de Achraf Hakimi, Marquinhos qui l’a remplacé n’a pas été vraiment à son maximum. Mieux, le club de la capitale était limité dans son jeu offensif dans le couloir droit où Hakimi, avec sa pointe de vitesse supersonique, apportait beaucoup dans les phases offensives.

Si Marquinhos a été très peu vu dans ce rôle, Enrique sait qu’il vient de récupérer l’une de ses meilleures armes. Son attente avec Kylian Mbappé pourrait être aussi décisive dans cette affiche retour des quarts de finale face au Barça. Le Marocain est est un joueur clé au Paris Saint-Germain et pas seulement pour Lucho, mais aussi au niveau institutionnel. Le natif de Madrid en est à sa troisième saison avec le club français, où il est arrivé en provenance du Borussia Dortmund.