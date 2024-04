Aulas n’est jamais vraiment parti de l’Olympique Lyonnais

Lyon a renversé Brest, dimanche, et s’est positionné au classement pour un billet en coupe d’Europe. Jean-Michel Aulas en est fier et a félicité les Lyonnais de façon particulière.

Pierre Sage en passe de gagner son pari

« On a réuni les joueurs pour en leur disant la vision qu’on a de jouer cette 7e place, ou mieux, jusqu’à la fin de saison », avait confié Pierre Sage, au lendemain de la qualification de Lyon pour la finale de la coupe de France. Et après deux précieuses victoires consécutives, respectivement face à Nantes (1-3) et le Stade Brestois (4-3), l’Olympique Lyonnais est à la 7e place convoitée.

Le club rhodanien a 2 points d’avance sur Marseille, en attendant le match des Phocéens face à Nice, reporté au 24 avril. Pierre Sage et son équipe regardent désormais plus haut, toujours avec l’ambition d’être européen. Les Gones étaient pourtant derniers de la Ligue 1 endécembre et relégable en Ligue 2. Ils ont fait une remontée exceptionnelle et inespérée.

Jean-Michel Aulas est toujours-là !

L’équipe de Pierre Sage a séduit davantage Jean-Michel Aulas, après sa victoire renversante sur Brest, actuel deuxième du championnat. Présent à Décines, dimanche soir, l’ancien président de Lyon n’a pas caché sa joie. Il a tiré son chapeau à une « formidable équipe » lyonnaise. « Vous êtes au top et vous nous rendez heureux. […]. Allez l’OL », a-t-il écrit sur son X, après avoir remercié Pierre Sage, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et tous les autres.

Jm #Aulas est allé féliciter Pierre #Sage puis il a croisé Antho #Lopes . "Bravo, tu as été énorme !" Antho: "Le vieux est encore là !" Jma : "Tu parles de moi". Antho: "De nous deux" 😂😂😂 Antho lui a proposé de venir dans le vestiaire mais Jma a gentiment décliné #OLSB29 (4-3) — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 14, 2024

Dans des échanges avec certains joueurs, Jean-Michel Aulas a montré encore une fois qu’il n’est jamais parti du club qu’il a dirigé pendant 36 ans (1987-2023). Félicitant Anthony Lopes, auteur de plusieurs arrêts décisifs, il a lâché, selon Olympique et Lyonnais : « Bravo, tu as été énorme » ! En réponse, le gardien de but de 33 ans a glissé au dirigeant de 75 ans : « Le vieux est toujours là ! ». Arrachant ainsi un sourire à Jean-Michel Aulas.