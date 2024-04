Vente OM : Les Saoudiens tournent le dos à Frank McCourt, les détails

Si la vente OM était jusqu’à présent conditionné par les décisions de Frank McCourt, son propriétaire, l’Arabie Saoudite semble revoir ses plans. Les dirigeants saoudiens se tournent vers d’autres projets.

Pourquoi les négociations autour de la vente OM tardent à aboutir ?

Frank McCourt ne s’oppose pas vraiment à une future vente de l’Olympique de Marseille, mais il reste très difficile dans les négociations engagées pour une éventuelle cession du club. Le milliardaire américain a toujours voulu réaliser une énorme plus-value avec l’OM. Il exigerait pas moins d’un demi-milliard d’euros avant de céder le contrôle de son club.

Ses exigences excessives ont créé une impasse dans les négociations avec les potentiels acquéreurs, y compris l’Arabie saoudite connue pour ses ressources financières quasi illimitées. Via divers intermédiaires, les dirigeants saoudiens avaient initié des discussions avec le propriétaire de l’OM pour prendre la température dans ce dossier.

Face à ces multiples assauts saoudiens, Frank McCourt semblait aussi à l’écoute des différentes offres. Sauf que le pays le riche du Golfe n’a pas vraiment l’intention de répondre favorablement à ces exigences. Cela jette un épais voile de doute sur la finalisation de l’OM, malgré l’optimisme affiché de certains observateurs comme Thibaud Vézirian.

Les dirigeants saoudiens changent de cap

L’ancien journaliste de L’Equipe et d’autres observateurs de l’Olympique de Marseille sont persuadé que la finalisation de cette transaction, assurant que même le deal est déjà conclu en entre les différentes parties. Pourtant, aucune annonce officielle n’a émergé de ce dossier. De plus, la vente OM, annoncée depuis plus de trois ans, tarde à se concrétiser.

Ce blocage émanerait tout simplement de la position de l’Arabie Saoudite. Le portail italien Calzio et Financa indique en effet que le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a changé de cap dans ses priorités, délaissant l’idée d’acquérir de nouveaux clubs européens au profit de recherches d’investisseurs privés pour ses équipes nationales, dont Al-Nassr, club où évolue Cristiano Ronaldo.

Frank McCourt reste un acteur central de cette situation

Cette évolution des intentions du PIF semble avoir un impact direct sur la vente OM, laissant les supporters dans l’attente et l’incertitude quant à l’avenir du club et de son éventuel changement de propriétaire. Il faut aussi reconnaitre que Frank McCourt reste un acteur central de cette situation, déterminé à obtenir une offre colossale avant de céder le club qu’il a acquis à environ 50 million en 2016.

En somme, la possible vente de l’Olympique de Marseille semble être un jeu d’attentes élevées et de stratégie entre les différentes parties impliquées, avec des enjeux financiers et des intérêts divergents qui rendent la conclusion de cette transaction incertaine pour le moment.