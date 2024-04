Mercato : Un gardien de but passé à Lille arrive à Lens

L’arrivée d’un gardien de but au RC Lens est annoncée, à moins de deux mois du mercato d’été.

Le RC Lens perd du terrain en Ligue 1

Le RC Lens fait une saison un peu décevante, comparativement aux précédentes. Les Lensois sont 6es de Ligue 1 et toujours en course. Mais ils sont sur une série négative dans la course pour une qualification en coupe d’Europe. Franck Haise et son équipe n’ont plus gagné de match depuis la 25e journée, début mars. Ils ont enregistré trois défaites et un nul, soit un seul point pris lors des 4 dernières journées de championnat. Les Sang et Or ont concédé 8 buts dans cette série.

À cinq journées de la fin du championnat, ce n’est pas du tout la sérénité dans le Nord. Après la dernière défaite contre l’avant-dernier, le FC Metz (2-1), Franck Haise n’avait « pas d’explications rationnelles ». Il a laissé planer un vrai doute sur la fin de saison du RC Lens.

« J’ai l’impression qu’on se met le doute seul. […]. Cette série n’est pas anodine, surtout au vu du contenu des matchs », a-t-il déclaré, très déçu.

Mercato : Accord entre Lens et Hervé Koffi, le transfert déja bouclé

En attendant la réaction de l’équipe lensoise, dimanche, face à Clermont, la lanterne rouge de Ligue 1, une arrivée à Lens est annoncée. Le gardien de but de Charleroi (en Belgique), Hervé Koffi (27 ans), serait la prochaine recrue du Racing Club. Il va renforcer l’équipe de Franck Haise cet été. D’après les informations de DH net, le transfert de l’ancien portier du LOSC (2017-2019) est déjà finalisé avec la direction du RC Lens. Un contrat de quatre ans l’attend dans le Nord, contre une indemnité de transfert d’un peu plus de 2 millions d’euros, si l’on en croit le média belge.

Hervé Kofi à la place de Brice Samba ?

Le portier international burkinabé (54 sélections) est en fin de contrat à Charleroi en juin. Hervé Koffi est annoncé à la place de Brice Samba (29 ans), dont le départ serait dans les tuyaux. Arrivé à Lens à l’été 23022, ce dernier est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2028. Il devrait faire l’objet d’un transfert cet été.