RC Lens : Terrible coup dur pour Franck Haise !

Le technicien du RC Lens, Franck Haise enregistre deux coups durs pour les deux prochains matchs du club face à Clermont et contre l’Olympique de Marseille.

Le RC Lens peine en Ligue 1

Le RC Lens se porte mal en championnat de France depuis quelques semaines. L’équipe entraînée par Franck Haise n’a plus obtenu de victoire en ligue 1 depuis quatre journées. Le RC Lens s’est incliné devant l’OGC Nice pour le compte de la 26e journée du championnat de France et contre le LOSC Lille à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or ont concédé un match nul à domicile face au Havre le samedi 6 avril 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 et ont été battus par le FC Metz le vendredi 12 avril 2024 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1.

Ces statistiques montrent que le RC Lens traverse une crise de résultats. Les hommes de Franck Haise cherchent une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Mais ce rêve peut ne plus être concrétisé au regard des performances du club ces dernières semaines.

« Vu les résultats qu’on a actuellement et ce qu’on met, ou ce qu’on ne met pas dans nos derniers matchs, évidemment qu’aujourd’hui, je ne pense pas à une qualification européenne », a réagi Franck Haise sur Prime Video à la fin de la rencontre face au FC Metz.

Franck Haise privé de certains cadres

Pendant cette période difficile que traverse le club, Franck Haise reçoit de mauvaises nouvelles. Certains cadres de l’équipe sont suspendus. Le coach lensois sera privé de Ruben Aguilar contre Clermont le samedi 20 avril 2024 à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Le défenseur français a écopé d’un troisième carton jaune en 10 matchs de championnat lors de la rencontre face au Havre. La commission de discipline de la LFP lui a infligé un match de suspension.

Le technicien lensois va composer sans le défenseur Jonathan Gradit pour le match contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1.