Choc à Geoffroy-Guichard : Une décision tombe pour Bordeaux contre l’ASSE

À quatre jours de la venue de Bordeaux à Saint-Etienne, les Girondins ont reçu une mauvaise nouvelle.

Les supporters girondins interdits à Geoffroy-Guichard contre l’ASSE

Bordeaux se rendra à Saint-Etienne sans ses supporters. Ils sont interdits au stade Geoffroy-Guichard et dans les alentours, le jour du match, le samedi 20 avril. La décision d’interdiction du public Girondin en Loire planait depuis. Elle est maintenant officielle. La préfecture de la Loire a rendu son arrêté officiel, ce mardi, soit quatre jours avant la rencontre ASSE-FCGB.

La décision d’interdisant l’accès des supporters bordelais à l’enceinte des Verts et dans un vaste périmètre autour du stade est tombée, à la suite d’une réunion entre les autorités ligériennes et les deux clubs.

Près de 600 supporters de Bordeaux, dont 300 affiliés aux Ultramarines, étaient attendus dans le parcage visiteurs de Geoffroy-Guichard. Ils ne sont finalement plus les bienvenus à Saint-Etienne, sous le prétexte qu’il y a des risques élevés de tensions et d’affrontements entre les groupes ultras stéphanois et bordelais.

Réaction des Ultramarines de Bordeaux

Une décision qui ne passe pas chez les Girondins, vu que les Magics Fans de l’AS Saint-Etienne et les Ultramarines de Bordeaux sont des groupes-amis. Le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, a réagi à l’arrêté préfectoral. « Depuis plus de 30 ans, nous allions à Saint-Etienne et c’était tous les ans une fête populaire incroyable […]. Qu’est-ce qui a changé en un an ? » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L’ASSE devrait donc mettre les places du parcage visiteurs en vente. Si cela est fait, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio aura tout le stade derrière elle, contre Bordeaux, samedi (19h). Plus qu’un chaudron bouillant, Geoffroy-Guichard s’annonce comme un enfer pour l’équipe d’Albert Riera. Rappelons que le match se jouera à guichets fermés, comme annoncé par l’AS Saint-Etienne.