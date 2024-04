Ça s’accélère à l’OM : Pablo Longoria proche de signer une pépite

Alors que l’OM se prépare pour le match retour contre Benfica en Ligue Europa, le président Pablo Longoria accélère pour signer un jeune joueur. L’affaire est sur le point d’être conclue.

Pablo Longoria proche de conserver Simon Ngapandouetnbu ?

Alors que l’Olympique de Marseille a encore des défis majeurs à relever en cette fin de saison, son président Pablo Longoria ne reste pas inactif. Le dirigeant marseillais et son équipe sont à la tâche pour afin de boucler de nouvelles signatures. Il ne s’agit bien évidemment pas de transferts, mais de prolongation de contrat.

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria a entrepris des démarches concrètes pour sécuriser l’avenir de certains cadres, comme Pape Gueye qui n’a toujours pas répondu favorablement à la proposition de son président. Le milieu de terrain sénégalais devrait s’en aller gratuitement au terme de la saison.

Par contre, la donne est bien différente pour Simon Ngapandouetnbu. Malgré son temps de jeu quasi inexistant avec l’équipe première, l’international camerounais, reste un élément précieux pour les dirigeants marseillais. Les discussions en vue de prolonger son contrat ont même progressé ces dernières semaines et semblent proches d’un dénouement positif.

Simon Ngapandouetnbu prolongé, puis prêté cet été ?

En effet, selon les informations du compte Treize013, Simon Ngapandouetnbu devrait prolonger dans les prochains jours son contrat avec l’Olympique de Marseille de trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027. L’affaire serait déjà réglée entre les deux parties.

Cette décision témoigne de la confiance renouvelée du club envers le jeune gardien de 20 ans, très convoité sur le marché des transferts. La prolongation imminente de son contrat vise à assurer l’avenir du jeune joueur tout en lui offrant des opportunités de développement.

Par ailleurs, la source ajoute que Simone Ngapandouetnbu pourrait être prêté à un autre club cet été, dans le but de lui garantir plus de temps temps de jeu et de l’expérience sous d’autres cieux. Des clubs de Ligue 2 seraient intéressés par son profil, ce qui pourrait constituer une étape importante dans sa progression sportive.