Lille : Une bonne nouvelle tombe pour Edon Zhegrova

L’attaquant kosovar Edon Zhegrova reçoit une distinction pour sa belle performance avec le LOSC Lille en Ligue 1 durant le mois de mars.

Edon Zhegrova obtient une récompense

Le Lille OSC a livré de belles prestations durant le mois de mars : quatre matchs sans défaite. Les Dogues ont remporté deux succès et ont concédé deux matchs nuls.

L’attaquant Edon Zhegrova est l’un des artisans de cette performance de l’équipe. Il est maintenant récompensé. Il remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats du mois de mars. Il reçoit cette distinction notamment grâce à son masterclass lors du derby entre le LOSC Lille et le RC Lens.

Le Kosovar a été le bourreau des Sang et Or pendant le derby du Nord pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Il a ouvert le score pour Lille avant la pause. Au retour des vestiaires, il a crucifié les Lensois avec un deuxième but.

Le jeune attaquant de 25 ans a déjà inscrit 5 buts avec Lille en Ligue 1 cette saison.

🚨 OFFICIEL ! Edon Zhegrova est élu 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗦 en Ligue 1 ! 🇽🇰🎖️ pic.twitter.com/qjfgxOb26F — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2024

Edon Zhegrova a la cote en Italie

Edon Zhegrova est annoncé sur le départ cet été. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, deux clubs italiens se positionnent pour s’attacher les services du prolifique attaquant lillois. La Juventus Turin et Naples suivent ses performances. Les deux formations italiennes seraient prêtes à lui formuler une offre lors du prochain mercato estival.

Edon Zhegrova est sous contrat au LOSC Lille jusqu’en 2026. Les dirigeants du LOSC Lille ne voudraient pas céder leur joueur. La direction lilloise exigerait au moins 20 millions d’euros pour laisser partir son joueur.