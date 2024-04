OL : Lyon songe à un taulier du PSV Eindhoven pour le mercato d’été

Lyon tient déjà une première piste pour se renforcer en défense centrale. Elle mène vers un joueur qui brille aux Pays-Bas.

Mercato : Des renforts attendus à Lyon cet été

Par anticipation, Lyon pense déjà au mercato d’été. Il y a certes les départs à gérer, notamment les joueurs aux gros salaires, mais aussi les dossier des renforts pour la saison prochaine. L’Olympique Lyonnais doit se renforcer, afin de retrouver le podium du championnat, après cinq saisons consécutives compliquées. Depuis la 3e place de l’exercice 2018-2019, l’OL a disparu du podium de la Ligue 1 et de la Ligue des champions.

Mais John Textor, le nouveau patron aux commandes de l’OL, travaille à son retour au sommet. À la suite du mercato hivernal réussi, il va encore recruter des joueurs de top niveau. Son objectif étant de bâtir une équipe capable de rivaliser avec Marseille, Monaco et naturellement Paris.

Boscagli pour remplacer Diomandé Adryelson ou Lovren

Les flops, dont le club rhodanien cherche à se débarrasser cet été sont : Sinaly Diomandé, Dejan Lovren ou encore Adryelson. Le dernier est une recrue hivernale, mais il n’a pas de temps de jeu depuis son arrivée à Lyon. Le défenseur central Brésilien est poussé vers la porte de sortie, comme l’Ivoirien et le Croate, pour faire la place à de nouveaux joueurs. Pour le chantier défensif, une première piste Lyonnaise est révélée. Elle mène vers Olivier Boscagli (26 ans) du PSV Eindhoven. Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, il fait partie des cibles pour prendre la place de l’un des trois centraux.

Lyon face à une forte concurrence sur la piste Olivier Boscagli

L’arrière français n’a plus qu’un an de contrat avec le club néerlandais. Cependant, sa valeur marchande a grimpé en moins d’une saison. Elle est passée de 7 millions d’euros en juin 2023 à 27 millions d’euros. Cela grâce à ses performances avec le PSV cette saison. Crack de l’équipe de Peter Bosz, Olivier Boscagli a été titulaire 28 fois en 29 apparitions en Eredivisie. Il a inscrit 2 buts et a offert 3 passes décisives. D’après la source, le défenseur formé à Nice est aussi sur les tablettes de Manchester United ou encore l’Inter Milan. Une sacrée concurrence pour John Textor et Lyon.