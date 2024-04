Mercato : Le FC Nantes s’offre déjà une belle signature

Le FC Nantes n’a pas attendu l’ouverture du mercato d’été pour s’offrir une belle signature, en défense, ce mercredi.

Mercato : Nathan Zézé prolonge son contrat de 2 saisons à Nantes

Le FC Nantes n’est pas encore sauvé en Ligue 1. Le club est toujours à la lutte pour se maintenir. Antoine Kombouaré et son équipe ont encore 5 matchs pour atteindre leur but. Le nouvel entraineur des Canaris a déjà remporté deux victoires en trois matchs disputés. En marge de la mission sauvetage, le club de la Loire-Atlantique songe à l’avenir. Et il a décidé de se projeter plus loin avec Nathan Zézé.

Un nouveau contrat d’une durée de deux ans a été offert à ce dernier. Il a prolongé son aventure au FCN jusqu’en juin 2028, soit pour deux saisons supplémentaires, car son contrat initial s’arrêtait en 2026. Dans son communiqué officialisant la signature du jeune défenseur central, le FC Nantes se dit « très heureux » d’annoncer la prolongation de son bail.

« La tête sur les épaules, Nathan Zézé avance avec sérieux et application. L’aventure se poursuit pour lui sur les bords de l’Erdre », a commenté le club de Waldemar Kita, sur son site internet.

Qui est Nathan Zézé ?

Nathan Zézé est un pur produit du FC Nantes. Issu de la génération 2005, il a intégré l’Académie du club à l’âge de 8 ans. Il y a passé 10 ans, de 2013 à 2023. C’est seulement en janvier 2023 qu’il a joué son premier match avec l’équipe professionnelle nantaise. Il était entré en jeu en coupe de France.

Cependant, la pépite des Canaris a signé son premier contrat professionnel en juillet 2023. Ancien patron de l’équipe réserve du FCN, le puissant et athlétique (1,90 m) arrière s’est imposé dans l’équipe première à partir de 2024. Il a disputé 11 matchs en Ligue 2 et il a été titulaire 9 fois, dans la deuxième moitié de la saison en cours.