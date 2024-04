L’OM a pris sa décision : Une grosse vente attendue en défense !

Alors que la saison n’est pas encore terminée, la direction de l’OM se projette déjà sur son prochain mercato. Les dirigeants phocéens envisagent de vendre un joueur important en défense centrale dans le but de renflouer les caisses du club.

L’OM prêt à se séparer d’un défenseur important dès cet été ?

L’Olympique de Marseille se prépare à entrer dans une nouvelle ère cet été. Avec le départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison, la direction de l’OM s’active en coulisse pour trouver rapidement le successeur de l’actuel coach marseillais ainsi que pour dessiner son nouvel effectif.

Mais pour pouvoir recruter, les dirigeants marseillais, confrontés à des difficultés financières, sachant que Frank McCourt est peu enclin à injecter de l’argent dans le club, vont devoir se séparer de gros noms. Et si Jonathan Clauss et Azzedine Ounahi figurent déjà sur la liste des potentiel candidats au départ, un défenseur est lui aussi susceptible de s’en aller cet été.

Il s’agit évidemment de Leonardo Balerdi. L’Equipe indique en effet que les dirigeants du club phocéen s’attendent à se séparer du défenseur argentin durant le prochain mercato estival. L’objectif est clair : le vendre à prix fort afin de financer l’arrivée un top d’un défenseur.

Leonardo Balerdi sur le départ, une aubaine pour l’Atlético Madrid ?

Photo : Leonardo Balerdi se rapproche d’un départ de l’OM

Même si Leonardo Balerdi dispose d’un contrat le liant à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, il semble que toutes les parties soient prêtes à une séparation dès cet été. Face à la pression de ses dirigeants, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund envisagerait lui-aussi de quitter le navire cet été afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux.

Cette décision devrait faire les affaires de ses prétendants, à commencer par l’Atlético Madrid. L’hiver dernier déjà, le club madrilène s’était renseigné sur la situation de Leonardo Balerdi dans l’optique d’une éventuelle collaboration. Les Colchoneros devraient ainsi revenir à la charge pour sa signature dès l’ouverture du prochain mercato.

De plus, les bonnes relations entre l’OM et l’Atlético Madrid risquent de faciliter les négociations. Reste à savoir combien le club présidé par Pablo Longoria exigera pour le transfert de joueur. Cela dépendra sans doute de l’intérêt d’autres clubs, comme Naples, et de la concurrence sur le marché des transferts.