Mercato : Franck Haise confirme l’arrivée d’un nouveau gardien à Lens

L’entraineur du RC Lens a confirmé l’arrivé d’un gardien de but au club, cet été. Il est annoncé à la place de Brice Samba, sur le départ.

Mercato : Hervé Koffi, nouvelle recrue de Lens

Le RC Lens saura un nouveau gardien de but la saison prochaine. Hervé Koffi est déjà une recrue du club nordiste comme indiqué cette semaine. Il s’est engagé avec les Sang et Or pour quatre saisons, à compter du 1er juillet 2024. L’Équipe évoque une indemnité de transfert de 2 M€, versée au Sporting de Charleroi, club d’origine de portier de 27 ans.

L’arrivée de l’international burkinabé (54 sélections) à la Gaillette a été confirmée par Franck Haise, en conférence de presse, ce jeudi. Il ne cite certes pas de nom, mais il évoque un grand portier. « Ce qui est sûr, c’est que c’est un bon gardien. Cela fait quatre ans qu’on le suit », a-t-il confié.

Le transfert d’Hervé Koffi a été révélé cette semaine par des médias belges, dont DH net. Franck Haise, lui, préfère attendre l’annonce officiel des deux clubs, pendant le mercato. « Je ne vais pas annoncer quelque chose qui sera annoncé. La période de mutation n’est pas encore ouverte », a-t-il indiqué.

Koffi à la place de Samba ? Franck Haise répond

Hervé Koffi débarque-t-il à Lens pour être le N°1, à la place de Brice Samba ? Franck Haise ne l’avoue pas, contrairement à la rumeur sur l’avenir du gardien de l’Équipe de France (3 sélections). « Brice est notre capitaine et il est heureux ici. Il n’y a aucune volonté de le voir partir », a-t-il assuré, en laissant une fenêtre ouverte.

« Après, il partira peut-être. Nous tenions à renforcer le pôle des gardiens. […]. Nous voulons une équipe très compétitive dès le début de la saison prochaine », a expliqué le technicien des Lensois. Sous contrat au RC Lens jusqu’en juin 2028, Brice Samba serait en instance de transfert cet été.