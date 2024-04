Stade Rennais : Derby contre Nantes, Julien Stéphan sonne la révolte à Rennes

Le Stade Rennais se déplace à Nantes, samedi (17h). Julien Stéphan a remobilisé sa troupe avant le derby. Il espère un sursaut d’orgueil de Rennes.

Le Stade Rennais chute jusqu’à la 10e place

Le Stade Rennais est sur une série négative et inquiétante de trois défaites consécutive en Ligue 1. La dernière défaite de l’équipe de Julien Stéphan à Roazhon Park, face à Toulouse, a même laissé des traces à Rennes. Les supporters étaient très remontés et la rumeur annonce l’entraineur sur la sellette. En effet, Rennes s’éloigne de son but, à l’approche de la fin de la saison. Le Stade Rennais a chuté jusqu’à la 10e place, à 5 journées de la fin du championnat.

Les Rouge et Noir partent désormais de loin, dans la course pour les places européennes. De plus, ils n’ont plus les cartes entre leurs mains pour finir à la 7e place, éventuellement qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Le Stade Rennais doit pourtant batailler avec de gros calibres : Nice (5e), Lens (6e), Lyon (7e) et Marseille (9e), mais aussi Reims (8e).

Stéphan rassure avant le derby : « on va lutter jusqu’au bout »

Malgré cela, Julien Stéphan et son équipe comptent se battre jusqu’au bout, pour espérer être européen. Lors de son passage en conférence de presse, relativement au derby contre Nantes, il a sonné la révolte. « On est dans le temps de la bagarre. […]. Cette fragilité mentale ressurgit, mais on va lutter jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

La série de matchs du sprint final démarre par un derby pour les Rennais. Or un derby ça ne se joue pas, mais ça se gagne. « C’est un derby, avec tout ce que ça comporte en termes d’engagement, de valeurs, d’intensité […]. Il y a une nécessité d’être au rendez-vous par rapport à tout ça », a lancé le coach de Rennes.

Julien Stéphan attend une réaction énergique de la part de son équipe, afin de mettre fin à sa série négative. Pour finir, il a promis de relancer la machine : « On est dans l’état d’esprit de lutte pour repartir. On compte se battre pour inverser le cours des choses. On aura le temps de faire un bilan en fin de saison, mais il faut tout faire pour rebondir ».