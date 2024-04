Mercato PSG : Mbappé, il annonce un scénario dingue de l’annonce de son départ

Kylian Mbappé est très attendu dans les prochaines semaines sur l’annonce officielle de son départ du PSG. En attendant, un expert dévoile le scénario parfait pour une annonce qui se fait désirer.

Mbappé, la Ligue des Champions comme cadeau d’adieu au PSG ?

A Paris, l’excitation est à son maximum alors que le Paris Saint-Germain doit se préparer pour les demi-finales de la Ligue des Champions dans deux semaines. Emmené par Kylian Mbappé, le club francilien a réalisé l’une des plus belles opérations des quarts de finale en allant renverser le FC Barcelone, en Espagne, sur un score de 4 buts à 1.

Depuis, on croit dur comme fer que cette année est sans doute celle du club parisien. En demi-finales, ils retrouveront surtout un client qui leur réussit souvent et qu’ils ont d’ailleurs battu en phase de groupes cette saison. Il s’agit du Borussia Dortmund, vaincu 2-0 au Parc des Princes avant un nul 1-1 en Allemagne.

Cependant, au milieu de cette euphorie, les projecteurs sont particulièrement braqués sur un joueur, Mbappé. Dans une situation inhabituelle depuis qu’il a annoncé son départ, le Bondynois doit sortir le grand jeu lors de cette double confrontation, afin de s’offrir le droit d’aller disputer une deuxième finale. Une belle occasion d’offrir un souvenir inoubliable au PSG pour sa dernière année au club.

Quel scénario pour l’annonce officielle de Mbappé ?

La route vers le sacre est donc connue pour le Paris Saint-Germain qui a un véritable coup à réaliser cette année. En France, on voit même déjà les hommes de Luis Enrique en finale et soulever le titre pour la toute première fois. Et c’est là qu’intervient le scénario idéal pour Kylian Mbappé selon Daniel Riolo, pour une annonce en grand du Parc des Princes.

Dans une projection qui paraît surréelle, le chroniqueur de s’est imaginé un conte de fée qui mettrait sans doute Kyky dans la peau d’une légende. « Tu imagines une finale PSG- Real Madrid ? Ce serait la finale de Mbappé, il fait le match de sa vie et il bat le Real Madrid. Je signe pour ce scénario. Il soulève la coupe et dit « je vais au Real » », lâche Riolo au micro de l’After Foot de RMC Sport.