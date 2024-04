AS Monaco : Ismaël Jakobs blessé, une terrible nouvelle tombe

Le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter a confirmé deux coups durs avant le choc face au Stade Brestois le dimanche 21 avril 2024 en clôture de la 30e journée.

Fin de saison pour Ismaël Jakobs ?

Un mauvais vent souffle sur l’AS Monaco pendant ce sprint final en championnat de France. Le club de la Principauté enregistre deux coups durs avant l’affiche face au Stade Brestois. Deux cadres de l’équipe sont blessés et sont forfaits jusqu’à la fin de la saison.

Le défenseur sénégalais Ismaël Jakobs a contracté une grave blessure lors de la rencontre entre l’AS Monaco et le Stade Rennais pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Jakobs ne pourra plus rejouer cette saison. Le technicien du club, Adi Hütter a confirmé la mauvaise nouvelle ce vendredi 19 avril 2024 en conférence de presse avant la rencontre face au Stade Brestois.

« Pour les deux, on est très tristes de leur blessure. Ils étaient en super forme, on parle de joueurs clés. Mais il y a de bons joueurs qui peuvent les remplacer. Leur saison est-elle terminée ? Probablement oui, mais on ne sait pas exactement. Peut-être que l’un des deux peut être là pour un match. Mais probablement pas », a expliqué Adi Hütter.

La grosse tuile pour l’AS Monaco

Aleksandr Golovin a contracté une blessure cette semaine à l’entraînement. Selon les informations de L’Equipe, il sera indisponible pendant plusieurs semaines. L’international russe est touché à une cheville. Il souffre d’une entorse et sera indisponible pendant cinq semaines.

L’AS Monaco enregistre ces coups durs pendant une période très délicate. Le club du Rocher se bat pour valider son ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Il pointe à la troisième place en Ligue 1. Les hommes du technicien autrichien Adi Hütter sont en grande forme et balaient tout sur leur passage.